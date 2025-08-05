جاء ذلك في تدوينة خطها على دفتر كبار زوار ضريح مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك، بالعاصمة أنقرة، قُبيل ترؤسه اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى.

وأضاف أردوغان أن الاجتماع يتزامن هذا العام مع عديد من الأزمات والاشتباكات والتوترات القائمة في محيط تركيا.

وشدد الرئيس التركي على مواصلة حكومته "الكفاح والنضال لتحويل تركيا إلى الدولة المحورية في منطقتها ضمن النظام العالمي الجديد" وذلك رغم "المكائد والهجمات القادمة من الداخل والخارج".