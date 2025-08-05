تركيا
أردوغان: نواصل الكفاح لتحقيق دور محوري لتركيا في المنطقة والعالم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إن بلاده تخطو "خطوات تاريخية" لضمان مستقبل شعبها في مجالات عدة أبرزها الأمن والديمقراطية والاقتصاد والتكنولوجيا والدفاع والسياسة الخارجية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزور ضريح مؤسس الجمهورية كمال أتاتورك / AA
5 أغسطس 2025

جاء ذلك في تدوينة خطها على دفتر كبار زوار ضريح مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك، بالعاصمة أنقرة، قُبيل ترؤسه اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى.

وأضاف أردوغان أن الاجتماع يتزامن هذا العام مع عديد من الأزمات والاشتباكات والتوترات القائمة في محيط تركيا.

وشدد الرئيس التركي على مواصلة حكومته "الكفاح والنضال لتحويل تركيا إلى الدولة المحورية في منطقتها ضمن النظام العالمي الجديد" وذلك رغم "المكائد والهجمات القادمة من الداخل والخارج".

ورافق أردوغان خلال الزيارة التقليدية لضريح أتاتورك، نائبه جودت يلماز، ووزراء الدفاع يشار غولر، والخارجية هاكان فيدان، والداخلية علي يرلي قايا، والتعليم يوسف تكين، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والعدال يلماز تونتش.

ورافقه أيضاً رئيس الأركان العامة الجنرال متين غوراك، وقائد القوات البرية الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو، وقائد القوات البحرية الأدميرال أرجومنت طاطلي أوغلو، وقائد القوات الجوية الجنرال ضياء جمال قاضي أوغلو.

مصدر:TRT ARABI
