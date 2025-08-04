وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "صوت جميع وزراء الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين على اقتراح نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين، بإنهاء ولاية المحامية غالي بهاراف ميارا كمستشارة قضائية للحكومة على الفور".

ورفضت بهاراف ميارا حضور جلسة التصويت، كما لم يحضرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق الهيئة.

وقالت الهيئة: إن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) أصدرت "أمراً مؤقتاً يُجمّد إقالة الحكومة للمستشارة القضائية".

وأوضحت المحكمة أن الحكومة "لا يحق لها المساس بصلاحيات بهاراف ميارا”، وقضت بأنه: "حتى يجري البتّ في الالتماسات، لن يطرأ أي تغيير على صلاحيات المستشارة القضائية، ولا يجوز الإعلان عن بديل لها أو تعيين قائم بأعمالها"، من دون تحديد موعد.

في السياق، قدم حزب "هناك مستقبل" بزعامة رئيس المعارضة يائير لابيد، و"حركة جودة الحكم" التماساً إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية، وجاء في الالتماس أن القرار جرى اتخاذه "بإجراء غير قانوني، مع تجاوز جميع آليات الرقابة، ويهدف إلى المسّ باستقلالية المشورة القانونية وإخضاعها للإرادة السياسية"، وفق المصدر ذاته.

وقالت النائبة كارين الهرار، عضو لجنة الدستور بالكنيست (البرلمان) والموقعة على الالتماس: "الحكومة لا تريد مشورة قانونية، بل امتثال لها. وتختار التنازل عن حكم القانون، ونحن نختار أن نحارب من أجله ومن أجل الديمقراطية".

فيما قالت "حركة جودة الحكم" عقب تصديق الحكومة على الإقالة: "قدّمنا التماساً إلى المحكمة العليا ومعنا أكثر من 15 ألف ملتمِس، ستقابلنا الحكومة في المحكمة"، وفق هيئة البث.

وقبيل التصويت نظمت المعارضة مظاهرات وقطعاً للطرقات خارج مكتب نتنياهو بالقدس الغربية، حيث عقدت الحكومة جلستها.

وخلال تصويت الحكومة، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "اعتباراً من اليوم، يجب التوقف عن التعاون معها (المستشارة القضائية). ليس فقط عدم دعوتها إلى الجلسات، بل التوقف تماماً عن العمل معها. يجب على جميع وزارات الحكومة قطع الاتصال بها كلياً".

ويتهم وزراء بالحكومة الإسرائيلية اليمينية المستشارة القضائية للحكومة بممارسة سلطتها انطلاقاً من آراء يسارية، تضر بعمل الائتلاف الحكومي.