سياسة
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قبل أيام من الجولة السادسة.. إيران تهدد بضرب القواعد الأمريكية إذا فشلت المفاوضات
هدّد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، اليوم الأربعاء، بضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة في حال فشلت المفاوضات النووية التي ستنعقد جولتها السادسة الأحد القادم.
قبل أيام من الجولة السادسة.. إيران تهدد بضرب القواعد الأمريكية إذا فشلت المفاوضات
وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده / AFP
منذ 4 ساعات

وقال نصير زاده في مؤتمر صحفي: "بعض المسؤولين على الجانب الآخر يهددون بعمل عسكري إذا لم تؤتِ المفاوضات ثمارها. إذا فُرض علينا الصراع... فجميع القواعد الأمريكية في نطاقنا، وسنستهدفها بقوة في الدول المضيفة".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إيران، مراراً بقصفها إذا لم تتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن طهران اختبرت في الآونة الأخيرة صاروخاً برأس حربي يزن طنين، مشدداً على أنها لا تقبل القيود على برامجها الصاروخية.

ومساء الاثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان، أن الجولة السادسة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية ستُعقد يوم 15 يونيو/حزيران الجاري في العاصمة العُمانية مسقط.

وسبق للبلدين أن أجريا 5 جولات من المحادثات في كل من مسقط والعاصمة الإيطالية روما.

وتسعى إيران، من خلال عملية التفاوض بشأن الملف النووي، إلى رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وسبق للمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن أدلى بتصريحات لقناة "إيه بي سي نيوز"، قال فيها إن "تخصيب اليورانيوم خط أحمر واضح جداً لإدارة ترمب. لا يمكننا السماح بذلك، لأن التخصيب يُمكّن من التسليح".

تأتي هذه التطورات في ظل جمود طويل في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018، وسط محاولات متكررة لإعادة إحيائه بشروط جديدة من الجانبين.

مصدر:TRT Arabi
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