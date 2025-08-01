جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وأوضحت المصادر أنّ فيدان وابن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

كما أجرى فيدان مباحثات هاتفية مع ابن فرحان، تناولت الوضع في غزة، وبحثا الخطوات الممكن اتخاذها للاعتراف بدولة فلسطين، في إطار القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة السورية، وفق المصادر ذاتها.

ومن أصل 193 دولة عضواً بالأمم المتحدة، تعترف 149 دولة بدولة فلسطين، التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988، في الجزائر.