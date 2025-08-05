وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إنه جرى إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية في أثينا؛ بسبب احتجاجات شعبية ضد الإسرائيليين في اليونان. وأضافت أن الحركة اليسارية اليونانية ستنظم "مسيرة إلى غزة" في 10 أغسطس/آب الجاري، دون تفاصيل.

ونقلت الصحيفة عن بيان للحركة أن "الشعب اليوناني لن يصمت أمام الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم وتواطؤ من الغرب والحكومة اليونانية في غزة".

وحتى الساعة 22:15 "ت.غ" لم تصدر إفادة رسمية في تل أبيب أو أثينا بشأن مصير موظفي السفارة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ندد الحزب الشيوعي اليوناني، بتصريحات لسفير إسرائيل لدى أثينا نعوم كاتس، أعرب فيها عن انزعاجه من شعارات داعمة لفلسطين مكتوبة على جدران في العاصمة اليونانية.

وانتقد الحزب، في بيان، تصريحات كاتس عن "مخاوف أمنية" لدى السياح الإسرائيليين، مشدداً على أنها تصريحات "مخزية".