سوريا الجديدة
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بمسيّرات "مجهولة الهوية".. مقتل شخصين باستهداف دراجة نارية وسيارة في سوريا
أفاد الدفاع المدني السوري، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين بهجومين صاروخيين شنتهما طائرتان مسيّرتان، استهدفت إحداهما دراجة نارية والأخرى سيارة في إدلب شمال غربي البلاد.
بمسيّرات "مجهولة الهوية".. مقتل شخصين باستهداف دراجة نارية وسيارة في سوريا
رتل لقوات الأمن العام السوري يتوجه من محافظة إدلب، صورة: أرشيفية / Reuters
10 يونيو 2025

وذكر الدفاع المدني في بيان عبر منصة إكس أن شخصاً قتل و4 أصيبوا بهجوم صاروخي شنته طائرة مسيرة مجهولة الهوية على سيارة كانا فيها القتيل وأحد المصابين، بينما كان المصابون الآخرون قرب موقع الاستهداف.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني مقتل شخصين جراء استهداف دراجة نارية بهجوم صاروخي من طائرة مسيّرة مجهولة الهوية شمال إدلب، لكنه في البيان الثاني قال، إن الحصيلة شخص واحد "مجهول الهوية".

وفي 3 يونيو/حزيران قالت الخارجية السورية إن قصفاً إسرائيلياً استهدف قرى وبلدات بمحافظة درعا (جنوب) ما أدى إلى "خسائر بشرية ومادية جسيمة"، من دون ذكر تفاصيلها.

وادعت تل أبيب أن القصف جاء رداً على إطلاق صاروخين من درعا نحو الجولان، بينما قالت الوزارة إنه لم يجرِ التثبت من حدوث قصف على الجزء المحتل من الهضبة السورية.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، فإن الأخيرة شنت منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد غارات جوية على سوريا، فقتلت مدنيين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

مصدر:TRT ARABI
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