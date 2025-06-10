وذكر الدفاع المدني في بيان عبر منصة إكس أن شخصاً قتل و4 أصيبوا بهجوم صاروخي شنته طائرة مسيرة مجهولة الهوية على سيارة كانا فيها القتيل وأحد المصابين، بينما كان المصابون الآخرون قرب موقع الاستهداف.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني مقتل شخصين جراء استهداف دراجة نارية بهجوم صاروخي من طائرة مسيّرة مجهولة الهوية شمال إدلب، لكنه في البيان الثاني قال، إن الحصيلة شخص واحد "مجهول الهوية".

وفي 3 يونيو/حزيران قالت الخارجية السورية إن قصفاً إسرائيلياً استهدف قرى وبلدات بمحافظة درعا (جنوب) ما أدى إلى "خسائر بشرية ومادية جسيمة"، من دون ذكر تفاصيلها.

وادعت تل أبيب أن القصف جاء رداً على إطلاق صاروخين من درعا نحو الجولان، بينما قالت الوزارة إنه لم يجرِ التثبت من حدوث قصف على الجزء المحتل من الهضبة السورية.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، فإن الأخيرة شنت منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد غارات جوية على سوريا، فقتلت مدنيين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.