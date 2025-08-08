واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الجمعة، أن إقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، يمثل "كارثة ستؤدي إلى عديد من الكوارث الأخرى".

وأشار لابيد في منشور على منصة "إكس"، إلى أن هذا القرار جاء "خلافاً تماماً لرأي الجيش ودوائر الأمن، ودون أي اعتبار لحالة الإنهاك والاستنزاف التي تعانيها القوات المقاتلة".

وأضاف أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش دفعا نتنياهو إلى هذه الخطوة التي "ستستمر أشهراً طويلة"، محذراً من أنها ستؤدي إلى "موت الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، ومقتل عدد كبير من الجنود، وتكلفة مالية باهظة تصل إلى عشرات المليارات، وانهيار سياسي محتمل".

وزعم لابيد أن هذا السيناريو هو "بالضبط ما تريده حركة حماس، أن تغرق إسرائيل في حرب ميدانية بلا هدف محدد ولا رؤية لليوم التالي، في احتلال عديم الجدوى لا يعرف أحد إلى أين يقود".

وانتقد عضو الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" المعارض، يوراي لاهاف هيرتسانو، القرار معتبراً أن الحكومة "تحكم بالموت على الأسرى الأحياء وتضحي بالأسرى والجنود لإرضاء وزيري الأمن القومي والمالية". ودعا في بيان عبر "إكس" إلى "وقف الحرب وإعادة الأسرى إلى بيوتهم فوراً".

وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي، يائير غولان، أن قرار احتلال غزة بالكامل يمثل "حكم إعدام للأسرى المحتجزين لدى حركة حماس"، ودعا إلى إسقاط حكومة نتنياهو، واصفا رئيس الوزراء بأنه "ضعيف ويخضع لضغوط المتطرفين الذين يسيطرون على الحكومة"، وفق منشور له عبر منصة "إكس".

وتواجه الخطة أيضاً معارضة من رئيس الأركان إيال زامير، الذي حذّر من المخاطر على "حياة الأسرى، واستنزاف الجنود وقوات الاحتياط، والإضرار بالشرعية الدولية لإسرائيل".

كما عارضها زعيم حزب "شاس" اليميني المتطرف، عضو الكابينت والوزير دون حقيبة أرييه درعي، واصفا إياها بأنها "مضرة سياسياً وخطيرة على الأسرى".

تحشيد قرب غزة وتجنب مصطلح "الاحتلال"

من جهة أخرى أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها قناة "إن بي سي" الأمريكية تحشيد جيش الاحتلال الإسرائيلي لقواته ومعداته قرب الحدود مع القطاع، تمهيداً لعملية واسعة مرتقبة. فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن السيطرة الكاملة على غزة قد تستغرق خمس سنوات من القتال.