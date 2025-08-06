جاء ذلك على لسان مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين بالعاصمة موسكو.

وقال أوشاكوف بهذا الصدد: "اللقاء كان مفيداً وبناءً، أرسلنا بعض الإشارات بشأن أوكرانيا وتلقينا إشارات ذات صلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

وأكد المسؤول الروسي أهمية الاجتماع الذي استمر قرابة 3 ساعات، قائلاً: "ناقشنا بشكل خاص الأزمة الأوكرانية وآفاق تطوير التعاون الاستراتيجي المحتمل بين الولايات المتحدة وروسيا".