سياسة
1 دقيقة قراءة
الكرملين: بوتين وويتكوف ناقشا الأزمة الأوكرانية والتعاون المحتمل مع الولايات المتحدة
أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي، اليوم الأربعاء، كان مفيداً وبناءً، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش الأزمة الأوكرانية والتعاون المحتمل بين روسيا والولايات المتحدة.
الكرملين: بوتين وويتكوف ناقشا الأزمة الأوكرانية والتعاون المحتمل مع الولايات المتحدة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي، موسكو / AFP
منذ 15 ساعات

جاء ذلك على لسان مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين بالعاصمة موسكو.

وقال أوشاكوف بهذا الصدد: "اللقاء كان مفيداً وبناءً، أرسلنا بعض الإشارات بشأن أوكرانيا وتلقينا إشارات ذات صلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

وأكد المسؤول الروسي أهمية الاجتماع الذي استمر قرابة 3 ساعات، قائلاً: "ناقشنا بشكل خاص الأزمة الأوكرانية وآفاق تطوير التعاون الاستراتيجي المحتمل بين الولايات المتحدة وروسيا".

موصى به

وأردف: "ترمب لم يطّلع بعد على ما دار في اللقاء، لذلك، سأمتنع عن تقديم تفاصيل المحادثات، سنتمكن من التعليق بمزيد من التفصيل بعد أن يُطلع ويتكوف ترمب على مجريات المحادثات".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وكان ترمب منح روسيا في 14 يوليو/تموز المنصرم مهلة مدتها 50 يوماً لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وهدّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات السلع الروسية، ولاحقاً قلص المهلة من 10 إلى 12 يوماً اعتباراً من 28 يوليو/تموز.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us