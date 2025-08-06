جاء ذلك على لسان مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين بالعاصمة موسكو.
وقال أوشاكوف بهذا الصدد: "اللقاء كان مفيداً وبناءً، أرسلنا بعض الإشارات بشأن أوكرانيا وتلقينا إشارات ذات صلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".
وأكد المسؤول الروسي أهمية الاجتماع الذي استمر قرابة 3 ساعات، قائلاً: "ناقشنا بشكل خاص الأزمة الأوكرانية وآفاق تطوير التعاون الاستراتيجي المحتمل بين الولايات المتحدة وروسيا".
وأردف: "ترمب لم يطّلع بعد على ما دار في اللقاء، لذلك، سأمتنع عن تقديم تفاصيل المحادثات، سنتمكن من التعليق بمزيد من التفصيل بعد أن يُطلع ويتكوف ترمب على مجريات المحادثات".
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.
وكان ترمب منح روسيا في 14 يوليو/تموز المنصرم مهلة مدتها 50 يوماً لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وهدّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات السلع الروسية، ولاحقاً قلص المهلة من 10 إلى 12 يوماً اعتباراً من 28 يوليو/تموز.