الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
إعلام عبري: نتنياهو يميل لتوسيع الهجوم على قطاع غزة واحتلاله بشكل كامل
أكدت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يميل إلى توسيع الهجوم العسكري على قطاع غزة واحتلاله بشكل كامل، في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار وعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
إعلام عبري: نتنياهو يميل لتوسيع الهجوم على قطاع غزة واحتلاله بشكل كامل
يعقد نتنياهو اجتماعا لحكومته غدا الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة / AP
4 أغسطس 2025

ونقلت القناة الـ12 العبرية عن مسؤول في مكتب نتنياهو، أنّ الأخير يميل إلى توسيع الهجوم على غزة والسيطرة على القطاع بأكمله، بهدف حسم المعركة ضد حركة حماس، حسب زعمه.

وتحدث مسؤول رفيع في مكتب نتنياهو للقناة قائلاً: "اتُّخذ قرار باحتلال غزة، وإذا لم نتحرك الآن فسيموت المختطفون وسيبقى القطاع تحت سيطرة حماس".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين مقربين من نتنياهو، أننا "نتجه نحو احتلال قطاع غزة، وستكون هناك عمليات أيضاً في المناطق التي يوجد فيها مختطفون".

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعاً لحكومته غداً الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق، صرّح نتنياهو، بأنه سيجتمع مع مجلس الوزراء المصغر لمناقشة "خيارات" بشأن المفاوضات، بينما أشار إعلام عبري إلى أنه يجهز لعملية جديدة بغزة، وسط مطالبات من زعماء المعارضة بوقف الحرب.

وقال نتنياهو، في بداية اجتماع اعتيادي لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إنه سيجتمع مع مجلس الوزراء الأمني المصغر هذا الأسبوع لمناقشة كيفية توجيه جيش الاحتلال بشأن المضي قدماً في قطاع غزة وتحقيق كل أهداف الحرب.

وأضاف: "يجب أن نستمر في الوقوف معاً والقتال معاً لتحقيق كل أهدافنا من الحرب "، لكنه لم يحدد في بيان وقت اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر.

موصى به

ومساء الأحد، قالت هيئة البث العبرية، إن نتنياهو سيعقد اجتماعاً الثلاثاء، مع مسؤولين سياسيين وعسكريين لبحث "خيارات" بعد تعطيله المفاوضات غير المباشرة مع حركة "حماس" بشأن تبادل الأسرى وإنهاء الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بقطاع غزة.

ومراراً، أعلنت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفاً والرافض لإنهاء الحرب.

 ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل -بدعم أمريكي- حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

 

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us