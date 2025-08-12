وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أنها سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 5 فلسطينيين، بينهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي ضحايا الجوع منذ اندلاع الحرب إلى الرقم المذكور.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد حذّرت من تضاعف معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة بين مارس/آذار ويونيو/حزيران، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

في السياق ذاته، استشهد 15 فلسطينياً وأصيب آخرون في هجمات متفرقة فجر الثلاثاء، استهدفت منازل في مدينة غزة وخيمة تؤوي نازحين في مناطق متفرقة، وسط استمرار حرب الإبادة منذ 22 شهراً.

وفي حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب اثنان جراء قصف منزل لعائلة الحصري، بينما أسفر قصف آخر على منزل لعائلة النديم عن 3 شهداء وإصابات، نُقلوا جميعاً إلى مستشفى الأهلي المعمداني.



أما في جنوب مدينة غزة، فقد استشهد فلسطيني وفُقد آخرون في قصف منزل لعائلة سلمي غرب الكلية الجامعية.



كما استهدفت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة سطح منزل لعائلة الهبيل في منطقة "البلاخية" بمخيم الشاطئ شمال غرب المدينة، دون تسجيل إصابات.

وفي وسط القطاع، استشهد طفل وأصيب 11 فلسطينياً كانوا بانتظار ما تسمى "المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية" قرب نقطة توزيع في محيط وادي غزة، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 27 مايو/أيار الماضي، شرعت إسرائيل في توزيع مساعدات عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة من إسرائيل وواشنطن لكن مرفوضة من الأمم المتحدة. وبحسب وزارة الصحة، أسفر إطلاق النار على منتظري هذه المساعدات عن استشهاد 1807 فلسطينيين وإصابة 13021 آخرين منذ بدء الآلية.

وفي جنوب القطاع، استشهد 5 فلسطينيين بينهم أب وأم وطفلاهما، وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في حارة المجايدة بمنطقة المواصي غرب خان يونس.