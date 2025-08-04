وأكد القيادي في الحركة أسامة حمدان في كلمة مسجلة نشرتها الحركة على منصاتها مساء الاثنين، أن الأسرى الإسرائيليين "يعيشون ما يعيشه أهالي غزة" من حصار وتجويع وعدوان متواصل.

وقال حمدان إن "حكومة نتنياهو تتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى لدى المقاومة، بسبب تعنتها وغطرستها وتهرّبها من التوصل إلىاتفاق لوقف إطلاق النار، وتصعيد حرب الإبادة والتجويع ضد شعبنا".

وأوضح أن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتحمل أيضاً "مسؤولية الحالة التي وصل إليها الأسير الجندي الصهيوني إيفاتار ديفيد، بسبب تصعيد الحصار والتجويع ومنع وصول الغذاء والماء والدواء إلى قطاع غزة".

وأضاف حمدان: "شهد العالم على المعاملة الإنسانية التي تلقاها أسرى العدو لدى المقاومة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 طوال مدة أسرهم، إضافة إلى اعتراف وشهادات أسرى العدو المُفرَج عنهم، وقد أوضحت المقاومة دوما أنهم يأكلون مما يأكل شعبنا المُحاصَر المجوَّع، ويشربون مما يشرب".