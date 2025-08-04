الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
حماس تحذّر: نتنياهو يضحّي بأسرى إسرائيل تحت حصار غزة
حمّلت حركة حماس حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة، متهمة إياها بالتعنت والتهرب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
حماس تحذّر: نتنياهو يضحّي بأسرى إسرائيل تحت حصار غزة
حماس تحمّل حكومة نتنياهو مسؤولية حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة / AA
4 أغسطس 2025

وأكد القيادي في الحركة أسامة حمدان في كلمة مسجلة نشرتها الحركة على منصاتها مساء الاثنين، أن الأسرى الإسرائيليين "يعيشون ما يعيشه أهالي غزة" من حصار وتجويع وعدوان متواصل.

وقال حمدان إن "حكومة نتنياهو تتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى لدى المقاومة، بسبب تعنتها وغطرستها وتهرّبها من التوصل إلىاتفاق لوقف إطلاق النار، وتصعيد حرب الإبادة والتجويع ضد شعبنا".

وأوضح أن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتحمل أيضاً "مسؤولية الحالة التي وصل إليها الأسير الجندي الصهيوني إيفاتار ديفيد، بسبب تصعيد الحصار والتجويع ومنع وصول الغذاء والماء والدواء إلى قطاع غزة".

وأضاف حمدان: "شهد العالم على المعاملة الإنسانية التي تلقاها أسرى العدو لدى المقاومة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 طوال مدة أسرهم، إضافة إلى اعتراف وشهادات أسرى العدو المُفرَج عنهم، وقد أوضحت المقاومة دوما أنهم يأكلون مما يأكل شعبنا المُحاصَر المجوَّع، ويشربون مما يشرب".

موصى به

وشدّد على أن معاملة المقاومة لأسرى الاحتلال تجري "وفق قيم الإسلام ومبادئه السمحة، وبحسب توافر الاحتياجات الإنسانية لدى شعبنا في قطاع غزة".

وبيّن أن الأسرى الإسرائيليين "يعيشون ما يعيشه أهالي غزة"، في الوقت الذي "تمارس فيه حكومة الاحتلال الفاشية أبشع صنوف التعذيب والانتقام الوحشي والإذلال والقتل البطيء ضد أسرانا في سجونها".

وطالب حمدان مجلس الأمن الدولي باتخاذ "قرارات واضحة وملزمة للاحتلال بوقف حرب الإبادة والانسحاب من القطاع، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، ووقف انتهاكاته ضد الأسرى الفلسطينيين".

وخلفت الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:AA
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us