وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب وصلت إلى الأناضول نسخة منه، إن طواقمها بمحافظة رام الله والبيرة نقلت من المخيم إلى المستشفى 3 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي بينهم طفل (9 سنوات).

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فإن "قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري، قبل أن يدفع الاحتلال بآلياته العسكرية إلى مدخل المخيم".

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية فرح أبو عياش من منزلها في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، كما اقتحمت بلدة طمون، جنوب طوباس، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين خلال مداهمات في بلدة برقين، غرب جنين، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية.

وفي طولكرم، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على المدينة ومخيمها لليوم الحادي والتسعين بعد المئة على التوالي، ولليوم الثامن والسبعين بعد المئة على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتحركات مكثفة لفرق المشاة والآليات في الأحياء.

وفي القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي أمجد عميرة على إخلاء منزله في بلدة صور باهر، تمهيداً لهدمه ضمن سياسة الهدم القسري التي تطول عشرات المنازل الفلسطينية.

وفي تفاصيل اعتداءات المستوطنين، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن مستوطنين اعتدوا على فلسطينيين قرب مدينة سلفيت واقتحموا قريتي شلال العوجا، شمال مدينة أريحا (وسط) وسِبسطية، شمال مدينة نابلس (شمال).

وفي محافظة سلفيت ذكرت الوكالة أن "عدداً من المواطنين أُصيبوا إثر اعتداء نفّذه مستوطنون في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط، غرب سلفيت، القريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري". وأضافت أن مجموعة المستوطنين هاجمت "المواطنين في المنطقة، ورشَّتهم بغاز الفلفل الحارق، ما أدى إلى إصابتهم بحروق في الوجه والعينين، وجرى التعامل مع الإصابات ميدانياً".