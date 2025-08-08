وعبّرت المسؤولة بوزارة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله اليوم الجمعة، عن أمل بلادها في أن تعيد إسرائيل النظر في قرار السيطرة على مدينة غزة.

وقالت فانبوله لإذاعة تايمز: "نعتقد أن هذا القرار خاطئ، ونأمل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر فيه.. إنه ينذر بتصعيد وضع فظيع ولا يطاق بالفعل".

فيما قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانغ، في بيان رسمي: "تحث أستراليا إسرائيل على عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".

وشددت وانغ على أن التهجير القسري الدائم يُعد انتهاكاً للقانون الدولي، مجددة دعوة بلادها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت الوزيرة الأسترالية أن حل الدولتين لا يزال السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، يتمثل في قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل داخل حدود معترف بها دولياً، تعيشان في سلام وأمن.