الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
بريطانيا وأستراليا تحذران إسرائيل من خطط السيطرة العسكرية على غزة وتداعياتها الإنسانية
دعت بريطانيا وأستراليا اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية إلى العدول عن خطتها المعلنة وإعادة النظر في فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة.
بريطانيا وأستراليا تحذران إسرائيل من خطط السيطرة العسكرية على غزة وتداعياتها الإنسانية
جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر / Reuters
منذ يوم واحد

وعبّرت المسؤولة بوزارة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله اليوم الجمعة، عن أمل بلادها في أن تعيد إسرائيل النظر في قرار السيطرة على مدينة غزة.

وقالت فانبوله لإذاعة تايمز: "نعتقد أن هذا القرار خاطئ، ونأمل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر فيه.. إنه ينذر بتصعيد وضع فظيع ولا يطاق بالفعل".

فيما قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانغ، في بيان رسمي: "تحث أستراليا إسرائيل على عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".

وشددت وانغ على أن التهجير القسري الدائم يُعد انتهاكاً للقانون الدولي، مجددة دعوة بلادها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت الوزيرة الأسترالية أن حل الدولتين لا يزال السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، يتمثل في قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل داخل حدود معترف بها دولياً، تعيشان في سلام وأمن.

اختيارات المحرر

وجاءت التصريحات الأسترالية عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نية حكومته فرض "السيطرة الأمنية الكاملة" على قطاع غزة، وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل دولية واسعة بالنظر إلى تداعياتها القانونية والإنسانية.

لم تنضم أستراليا حتى الآن إلى حلفائها الغربيين، مثل بريطانيا وكندا وفرنسا، الذين أعلنوا عزمهم الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها قالت إنها ستتخذ قراراً "في الوقت المناسب"، في وقت تزيد فيه انتقادها لأفعال إسرائيل.

جاءت تصريحات وانج رداً على قول نتنياهو إن إسرائيل تنوي السيطرة عسكرياً على قطاع غزة بأكمله، وذلك خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أمس الخميس.

وقال إن إسرائيل تريد تسليم القطاع إلى قوات عربية ستحكمه، دون أن يوضح ترتيبات تحقيق ذلك أو الدول العربية التي يمكن أن تشارك في الأمر.

وبعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني اليوم الجمعة، أكد مكتب نتنياهو الموافقة على خطة للسيطرة على مدينة غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us