وفي بيان رسمي، أوضح يرليكايا أن هذه العمليات جرت بتنسيق مشترك بين النيابات العامة وإدارة مكافحة الإرهاب التابعة للمديرية العامة للأمن، إذ نُفذت من مديريات الأمن في عدد من المحافظات الكبرى مثل أنطاليا، وإسطنبول وكهرمان مرعش.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، جرى التأكد من أن المشتبه بهم كانوا ينشطون ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي، مما يعزز استمرار مكافحة التنظيم في الداخل التركي.

وفي تعليقه على هذه العمليات، أكد الوزير يرليكايا أن "الوحدة والتضامن في مواجهة الإرهاب هما أعظم قوتنا"، مشيراً إلى أن الحكومة التركية ستواصل عملياتها الأمنية دون انقطاع لضمان الأمن والاستقرار لشعبها.

كما توجه الوزير بالشكر والتقدير لولاة الولايات، والنيابات العامة التي تنسق العمليات، ولرجال الشرطة الأبطال الذين شاركوا في تنفيذ هذه العمليات الناجحة.

تأتي هذه العمليات في إطار جهود تركيا المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في مختلف أنحاء البلاد.

وتكافح تركيا منذ سنوات طويلة التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي تعمل على ترويع المدنيين وتهجيرهم، سواء داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك تنظيمات داعش وغولن وPKK/YPG/PYD وغيرها من التنظيمات الإرهابية.



