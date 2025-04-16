تركيا
1 دقيقة قراءة
الأمن التركي يعتقل 89 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي في 17 ولاية
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، إلقاء القبض على 89 مشتبهاً به في 17 محافظة تركية، وذلك في إطار العمليات الأمنية المستمرة ضد تنظيم داعش الإرهابي.
الأمن التركي يعتقل 89 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي في 17 ولاية
القبض على 89 مشتبهًا في عمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي في 17 محافظة تركية / AA
16 أبريل 2025

وفي بيان رسمي، أوضح يرليكايا أن هذه العمليات جرت بتنسيق مشترك بين النيابات العامة وإدارة مكافحة الإرهاب التابعة للمديرية العامة للأمن، إذ نُفذت من مديريات الأمن في عدد من المحافظات الكبرى مثل أنطاليا، وإسطنبول وكهرمان مرعش.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، جرى التأكد من أن المشتبه بهم كانوا ينشطون ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي، مما يعزز استمرار مكافحة التنظيم في الداخل التركي.

وفي تعليقه على هذه العمليات، أكد الوزير يرليكايا أن "الوحدة والتضامن في مواجهة الإرهاب هما أعظم قوتنا"، مشيراً إلى أن الحكومة التركية ستواصل عملياتها الأمنية دون انقطاع لضمان الأمن والاستقرار لشعبها.

كما توجه الوزير بالشكر والتقدير لولاة الولايات، والنيابات العامة التي تنسق العمليات، ولرجال الشرطة الأبطال الذين شاركوا في تنفيذ هذه العمليات الناجحة.

تأتي هذه العمليات في إطار جهود تركيا المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في مختلف أنحاء البلاد.

وتكافح تركيا منذ سنوات طويلة التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي تعمل على ترويع المدنيين وتهجيرهم، سواء داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك تنظيمات داعش وغولن وPKK/YPG/PYD وغيرها من التنظيمات الإرهابية.


مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us