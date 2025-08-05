وكتب غولان عبر منصة إكس: "أدعو صديقي (رئيس الأركان) إيال زامير: لا تستقل، واصمد في وجه القيادة السياسية التي تجرنا إلى حرب أبدية في قطاع غزة".

من جانبه، صرح ليبرمان لهيئة البث الرسمية: "زامير هو الصوت الوحيد العقلاني في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) من أشخاص متوهمين وغير مسؤولين، لذا يجب ألا يستقيل"، مضيفاً: "لا يقتصر واجب رئيس الأركان على عرض موقفه المهني، بل أيضاً القتال من أجل موقفه المهني بكل قوة، وأن يقف عند عواقب القرارات التي يُحاول الوزراء فرضها عليه".

وفي ردّه على سؤال بشأن هوية الوزراء المقصودين بكلامه، أوضح ليبرمان: "أتحدث أساساً عن رئيس الوزراء، الذي من الواضح أنه يتخذ قرارات سياسية فقط"، وتابع: "نتنياهو لا يهتم بالمختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة) ولا بالجنود، ويريد إطالة أمد الحرب بشهوة السلطة فقط".

ويعارض زامير خيار احتلال القطاع نظراً لتحدياته العسكرية الثقيلة على جيش الاحتلال، الذي بات "منهكاً" بعد 22 شهراً من حرب إبادة جماعية واسعة النطاق.

والأحد، حذر زامير من أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تُعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وفق القناة 13 العبرية.

والاثنين، قال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو اتخذ قراراً "بالاحتلال الكامل" لقطاع غزة، وتوسيع العمل العسكري بضوء أخضر أمريكي ضد حركة حماس في مناطق يُعتقد أن الأسرى فيها.

وأوضح المسؤولون أنه "لو كان رئيس الأركان يعارض تلك الخطوة فعليه أن يستقيل"، وفق ما نقلته القناة "12" العبرية الخاصة عن مسؤولين بمكتب نتنياهو لم تسمهم، وقالوا إن "القرار اتُّخذ، إسرائيل ستحتل قطاع غزة".

كما نقلت هيئة البث عن وزراء تحدثوا مع نتنياهو، أن الأخير "قرر توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، رغم اختلافات الرأي مع المؤسسة الأمنية".

من جانبها، قالت حركة "كسر الصمت" اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) التي تضم جنوداً سبق أن خدموا في قطاع غزة والضفة الغربية: "نتنياهو يمضي نحو احتلال القطاع".

وأوضحت: "المعنى الفوري لذلك هو حكم بالإعدام على المختطفين، إذ يخطط الجيش للعمل في المناطق التي يُحتجزون فيها، وعلى الجنود الذين يُرسلون إلى معركة عبثية، وبالطبع على عدد لا يُحصى من الغزيين الذين سيُقتلون ويُوصَفون بأنهم أضرار جانبية".

وشدّدت الحركة في بيان نشرته بحسابها على فيسبوك، على أنه "لا يجوز لنا أن نوافق، أو أن نصمت، أو أن نسمح بحدوث ذلك. يجب إيقاف هذا الجنون"، في إشارة إلى توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في غزة.