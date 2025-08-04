وحسب المصادر، علّقت قوات الاحتلال على مدخل المقر قراراً عسكرياً يقضي بتمديد إغلاق المكتب لمدة 60 يوماً، في استمرار للإجراءات التي تستهدف عمل الشبكة في الأراضي الفلسطينية.

وكان جيش الاحتلال قد أغلق مكتب الجزيرة في رام الله قبل نحو عام، بعد أن نفذ عملية اقتحام للمقر وصادر خلالها المعدات والأرشيف الصحفي، كما سلّم العاملين قراراً فورياً بالإغلاق، ومنعهم من دخول المكتب أو استخدام مركباتهم.

وفي بيان سابق، وصفت شبكة الجزيرة هذه الخطوة بأنها تصعيد خطير يستهدف إسكات التغطية الإعلامية الحرة، مؤكدة أن ما تفعله إسرائيل يندرج ضمن محاولات التعتيم على ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات، خصوصاً خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.