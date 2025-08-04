الحرب على غزة
الاحتلال يقتحم مقر قناة الجزيرة في رام الله ويمدد إغلاقه 60 يوماً
أفادت قناة الجزيرة القطرية بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بعد منتصف الليلة المبنى الذي يضم مقر شبكة الجزيرة المغلق في وسط مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، ومددت إغلاقه لـ60 يوما.
4 أغسطس 2025

وحسب المصادر، علّقت قوات الاحتلال على مدخل المقر قراراً عسكرياً يقضي بتمديد إغلاق المكتب لمدة 60 يوماً، في استمرار للإجراءات التي تستهدف عمل الشبكة في الأراضي الفلسطينية.

وكان جيش الاحتلال قد أغلق مكتب الجزيرة في رام الله قبل نحو عام، بعد أن نفذ عملية اقتحام للمقر وصادر خلالها المعدات والأرشيف الصحفي، كما سلّم العاملين قراراً فورياً بالإغلاق، ومنعهم من دخول المكتب أو استخدام مركباتهم.

وفي بيان سابق، وصفت شبكة الجزيرة هذه الخطوة بأنها تصعيد خطير يستهدف إسكات التغطية الإعلامية الحرة، مؤكدة أن ما تفعله إسرائيل يندرج ضمن محاولات التعتيم على ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات، خصوصاً خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.

كما أكدت الشبكة عزمها مواصلة تغطية ما يحدث على الأرض بمهنية واستقلالية، رغم الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها مؤسسات الإعلام العاملة في الأراضي المحتلة.

يُذكر أن السلطات الإسرائيلية أقرت في مايو/أيار 2024 قراراً بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة داخل إسرائيل، بموجب ما يُعرف بـ"قانون الجزيرة"، وذلك بعد تصديق الحكومة على اقتراح قدّمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي. وقد دخل القرار حيز التنفيذ فوراً.

مصدر:TRT ARABI
