مبعوث ترمب يلتقي رئيسَ وزراء قطر في إسبانيا لبحث خطة شاملة لإنهاء حرب غزة
التقى مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم السبت في إيبيزا بإسبانيا رئيسَ الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لمناقشة خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى.
مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف / AA
9 أغسطس 2025

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن اللقاء تناول خيارات لحل الخلافات العميقة بين إسرائيل وحركة حماس، في حين أكد مراسل موقعي "أكسيوس" و"والا" باراك رافيد أن الجانبين الأمريكي والقطري يعملان على صياغة مقترح اتفاق شامل سيُعرض على الطرفين خلال أسبوعين.

يأتي ذلك في ظل إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة "تدريجية" عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تبدأ باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية وسط تحذيرات أممية من "تداعيات كارثية" في حال توسع العمليات العسكرية.

من جانبها، أكدت حركة حماس الجمعة أن المخطط الإسرائيلي كان سبباً في انسحاب الاحتلال من جولة التفاوض الأخيرة، وأعربت عن استعدادها الكامل للذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع الأسرى مقابل وقف الحرب وانسحاب الاحتلال.

على مدار 22 شهراً من الحرب جرت عدة جولات تفاوض غير مباشرة بين حماس وإسرائيل برعاية قطر ومصر وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، أسفرت عن اتفاقين لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، قبل أن تعاود إسرائيل شن عمليات عسكرية في غزة منذ 18 مارس/آذار 2025.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفاً و369 شهيداً و152 ألفا و862 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
