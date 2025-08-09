وجاء التحذير بعد خروج مناصري "حزب الله" و"حركة أمل" لليوم الثالث على التوالي، أمس الجمعة، في مسيرات احتجاجية بواسطة السيارات والدراجات النارية رفضاً للقرار الحكومي.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش عبر بيان إن "دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تحركات احتجاجية، إضافة إلى نشر مقاطع فيديو مفبركة تهدف لإثارة التوتر بين المواطنين"، مؤكدة أن الجيش "لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة".

وأكدت القيادة "ضرورة تحلي المواطنين والجهات كافة بالمسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، وأهمية الوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد".

​​​​​​​والخميس، وافق مجلس الوزراء اللبناني على "أهداف" ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك، بشأن "تعزيز" اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل، وتزامن ذلك مع انسحاب 4 وزراء "شيعة" من الجلسة الحكومية.

والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية عام 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس/آب الجاري.