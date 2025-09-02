وأفادت مصادر طبية باستشهاد 33 فلسطينياً وأصيب عشرات آخرون، منذ فجر الثلاثاء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل ومنتظري مساعدات في مدينة غزة ومناطق متفرقة أخرى شمال وجنوب القطاع.

مدينة غزة والشمال

وأضافت المصادر الطبية بسقوط "3 شهداء على الأقل وإصابة آخرين باستهداف طائرات الاحتلال تكية طعام خيرية بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة".

وفي مجزرة جديدة، قالت المصادر إن "12 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال معظمهم من عائلتي طليب وفورة، استشهدوا وأصيب آخرون بقصف من الطيران الإسرائيلي لعدة شقق في بناية سكنية في محيط ملعب الوحدة بحي تل الهوى".

كما أفادت المصادر بسقوط "4 شهداء وعدد من المصابين جراء استهداف من مروحية إسرائيلية لشقة سكنية في الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة”، وفي استهداف آخر، سقط "5 شهداء هم زوجان من عائلة سعدات وأطفالهم، وعدد من الجرحى، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة في بناية سكنية في محيط منطقة الجسر بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة"، حسب المصادر الطبية.

كما سقط "4 شهداء وعدد من المصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين قرب محطة خلة بجباليا النزلة شمال القطاع"، حسب مصدر طبي.

في السياق، أفاد مراسل وكالة الأناضول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر آليات عسكرية مفخخة داخل الأحياء السكنية وينسف المنازل والبنايات في منطقتي شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وحي الزيتون جنوبي المدينة، فيما تشن الطائرات الحربية باستمرار غارات عنيفة في تلك المناطق.

كما تحدث شهود عيان عن إسقاط "قنابل إنارة إسرائيلية في محيط سوق الشيخ رضوان، واندلاع حريق في خيام النازحين، بالتزامن مع إطلاق نار من مسيرات كواد كابتر تجاه منازل المواطنين في المنطقة".

جنوب غزة