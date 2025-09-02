وأفادت مصادر طبية باستشهاد 33 فلسطينياً وأصيب عشرات آخرون، منذ فجر الثلاثاء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل ومنتظري مساعدات في مدينة غزة ومناطق متفرقة أخرى شمال وجنوب القطاع.
مدينة غزة والشمال
وأضافت المصادر الطبية بسقوط "3 شهداء على الأقل وإصابة آخرين باستهداف طائرات الاحتلال تكية طعام خيرية بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة".
وفي مجزرة جديدة، قالت المصادر إن "12 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال معظمهم من عائلتي طليب وفورة، استشهدوا وأصيب آخرون بقصف من الطيران الإسرائيلي لعدة شقق في بناية سكنية في محيط ملعب الوحدة بحي تل الهوى".
كما أفادت المصادر بسقوط "4 شهداء وعدد من المصابين جراء استهداف من مروحية إسرائيلية لشقة سكنية في الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة”، وفي استهداف آخر، سقط "5 شهداء هم زوجان من عائلة سعدات وأطفالهم، وعدد من الجرحى، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة في بناية سكنية في محيط منطقة الجسر بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة"، حسب المصادر الطبية.
كما سقط "4 شهداء وعدد من المصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين قرب محطة خلة بجباليا النزلة شمال القطاع"، حسب مصدر طبي.
في السياق، أفاد مراسل وكالة الأناضول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر آليات عسكرية مفخخة داخل الأحياء السكنية وينسف المنازل والبنايات في منطقتي شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وحي الزيتون جنوبي المدينة، فيما تشن الطائرات الحربية باستمرار غارات عنيفة في تلك المناطق.
كما تحدث شهود عيان عن إسقاط "قنابل إنارة إسرائيلية في محيط سوق الشيخ رضوان، واندلاع حريق في خيام النازحين، بالتزامن مع إطلاق نار من مسيرات كواد كابتر تجاه منازل المواطنين في المنطقة".
جنوب غزة
أما في الجنوب، فأفادت مصادر طبية بـ"وصول جثامين 5 شهداء بينهم امرأة إلى مستشفى ناصر جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه منتظري المساعدات في محيط منطقة موراج جنوب شرق مدينة خان يونس".
كما "أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين في محيط الشاليه الألماني جنوب مواصي خان يونس"، وفق مصدر طبي.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية وعدوانه المتصاعد في أحياء مدينة غزة وشمال القطاع، منذ إعلانه بدء عملية "عربات جدعون 2".
وقال شهود عيان: "إن أحياء الصبرة والزيتون جنوب المدينة، شهدت قصفاً مدفعياً وغارات جوية متواصلة أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى جرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني".
ويتعرض حيَّا الشجاعية والتفاح شرق غزة لقصف مدفعي عنيف، بالتوازي مع إطلاق نار من طائرات مسيرة إسرائيلية تجاه فلسطينيين عادوا لتفقد منازلهم المدمرة.
وشهدت مناطق نهاية شارع الجلاء، وأبو إسكندر، وأبو الأمين شمال المدينة إطلاق نار متكرراً من الطائرات المسيرة، بالتزامن مع انتشار رافعات عسكرية إسرائيلية شرق المنطقة، وفق شهود العيان. وتضم هذه الأحياء مراكز إيواء مكتظة بآلاف النازحين الذين يواجهون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة.
وشمال غرب غزة، استهدف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي كالعادة طالبي المساعدات، في وقت تتفاقم المجاعة التي أنهكت السكان، وسط غياب أي استجابة إنسانية.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفاً و557 شهيداً، و160 ألفاً و660 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينياً بينهم 127 طفلاً.