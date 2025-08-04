سوريا الجديدة
وزير الداخلية التركي يبحث مع نظيره السوري في أنقرة تعزيز التعاون الأمني بين البلدين
بحث وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا مع نظيره السوري أنس خطاب فرص التعاون بين وزارتي الداخلية في المجالات الأمنية، خلال لقاء عُقد في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين.
وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، مع نظيره السوري أنس خطاب / AA
4 أغسطس 2025

وأكد يرلي قايا، في منشور عبر منصة إكس، أن المباحثات تناولت إمكانيات تقديم الدعم اللازم لوزارة الداخلية السورية والوحدات التابعة لها، إلى جانب تبادل الخبرات وتنفيذ برنامج تدريبي مكثف.

كما جرى التطرق إلى التعاون في ملف عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة السورية الجديدة تبذل جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، مُنهية 61 عاماً من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

مصدر:TRT ARABI
