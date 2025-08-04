وأكد يرلي قايا، في منشور عبر منصة إكس، أن المباحثات تناولت إمكانيات تقديم الدعم اللازم لوزارة الداخلية السورية والوحدات التابعة لها، إلى جانب تبادل الخبرات وتنفيذ برنامج تدريبي مكثف.

كما جرى التطرق إلى التعاون في ملف عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا.