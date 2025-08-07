وأكدت هيئة البث العبرية أن الوسطاء يمارسون ضغوطاً كبيرة بهدف وقف خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، ومحاولتهم إعادة كلّ من حركة "حماس" وتل أبيب إلى طاولة المفاوضات.

ونقلت هيئة البث، عن مصدر إسرائيلي (لم تسمّه) قوله إن "فرصة العودة إلى المفاوضات قبل إقرار خطة احتلال غزة معدومة". وشددت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، على أن الوسطاء يمارسون ضغوطاً على "حماس" من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، بالتوازي مع محاولة وقف خطة تل أبيب بشأن احتلال غزة.

والثلاثاء، اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قراراً بالمضي في احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسؤولين أمنيين، حسب ما نقلته هيئة البث، عن مصدر مطلع لم تسمه.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" الخميس، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير، واصفاً إياها بـ"الفخ الاستراتيجي".

سموتريتش: لا يهمني الغزيون

أقر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بسعيه لتخصيص أموال "لدعم الاحتياجات الإنسانية" بقطاع غزة من أجل استمرار الحرب.

وقال الوزير الإسرائيلي في كلمة له مساء الأربعاء، بثها بحسابه على منصة "إكس"، تعليقاً على تقرير نشرته هيئة البث العبرية الرسمية، كشف أن سموتريتش يعمل على دفع تحويل مليارات الشواكل من ميزانية إسرائيل لصالح المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة: "الغزيون لا يهمونني. ما يهمني هو النصر والتدمير الكامل لحماس".

وأضاف سموتريتش: "العالم كله يضغط علينا، أوروبا تضغط علينا للتوقف، وحماس تريدنا أن نتوقف، وكذلك اليسار في إسرائيل".

وتابع: "من يتابعني يعرف أنني أصرخ منذ بداية الحرب: لا يمكن هزيمة حماس إلا بقطع المساعدات عنها، وفصلها عن السكان، وخنقها اقتصادياً" وفق تعبيره. وأردف: "لو جرى قبول اقتراحاتي، لانتهت الحرب منذ زمن، ولوفّرنا عشرات المليارات من الشواكل".

وكشف سموتريتش عن أن الحرب بغزة كلفت إسرائيل حتى الآن 300 مليار شيكل (87 مليار دولار). وأضاف: "أسعى الآن لإنشاء صندوق أمني كبير نحتاج إليه من أجل (تمويل المتضررين من) الحرب مع إيران".

وتابع: "أريد أن أضمّنه ميزانية في حال اضطررنا لتمويل المساعدات للسكان في غزة بأنفسنا، بدلاً من الاستمرار في ضخ الشاحنات إلى حماس. التمويل حالياً دولي، لكن إذا اقتضى الأمر سنفعل ذلك".