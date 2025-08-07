وأكدت هيئة البث العبرية أن الوسطاء يمارسون ضغوطاً كبيرة بهدف وقف خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، ومحاولتهم إعادة كلّ من حركة "حماس" وتل أبيب إلى طاولة المفاوضات.
ونقلت هيئة البث، عن مصدر إسرائيلي (لم تسمّه) قوله إن "فرصة العودة إلى المفاوضات قبل إقرار خطة احتلال غزة معدومة". وشددت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، على أن الوسطاء يمارسون ضغوطاً على "حماس" من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، بالتوازي مع محاولة وقف خطة تل أبيب بشأن احتلال غزة.
والثلاثاء، اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قراراً بالمضي في احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسؤولين أمنيين، حسب ما نقلته هيئة البث، عن مصدر مطلع لم تسمه.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" الخميس، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير، واصفاً إياها بـ"الفخ الاستراتيجي".
سموتريتش: لا يهمني الغزيون
أقر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بسعيه لتخصيص أموال "لدعم الاحتياجات الإنسانية" بقطاع غزة من أجل استمرار الحرب.
وقال الوزير الإسرائيلي في كلمة له مساء الأربعاء، بثها بحسابه على منصة "إكس"، تعليقاً على تقرير نشرته هيئة البث العبرية الرسمية، كشف أن سموتريتش يعمل على دفع تحويل مليارات الشواكل من ميزانية إسرائيل لصالح المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة: "الغزيون لا يهمونني. ما يهمني هو النصر والتدمير الكامل لحماس".
وأضاف سموتريتش: "العالم كله يضغط علينا، أوروبا تضغط علينا للتوقف، وحماس تريدنا أن نتوقف، وكذلك اليسار في إسرائيل".
وتابع: "من يتابعني يعرف أنني أصرخ منذ بداية الحرب: لا يمكن هزيمة حماس إلا بقطع المساعدات عنها، وفصلها عن السكان، وخنقها اقتصادياً" وفق تعبيره. وأردف: "لو جرى قبول اقتراحاتي، لانتهت الحرب منذ زمن، ولوفّرنا عشرات المليارات من الشواكل".
وكشف سموتريتش عن أن الحرب بغزة كلفت إسرائيل حتى الآن 300 مليار شيكل (87 مليار دولار). وأضاف: "أسعى الآن لإنشاء صندوق أمني كبير نحتاج إليه من أجل (تمويل المتضررين من) الحرب مع إيران".
وتابع: "أريد أن أضمّنه ميزانية في حال اضطررنا لتمويل المساعدات للسكان في غزة بأنفسنا، بدلاً من الاستمرار في ضخ الشاحنات إلى حماس. التمويل حالياً دولي، لكن إذا اقتضى الأمر سنفعل ذلك".
وأردف سموتريتش: "الجهد العسكري مهم جداً، المناورة والاحتلال. وآمل أن نتخذ في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) غداً قراراً واضحاً بالهجوم على كل قطاع غزة، واحتلاله بالكامل، وهزيمة حماس عسكرياً".
وأضاف: "لكن بدون خنق مدني واقتصادي، لا توجد فرصة للانتصار في العالم. هذه هي الطريقة لاستعادة المختطفين. هذه هي طريق النصر".
ومن المقرر أن يجتمع "الكابينت" غداً الخميس، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير، واصفاً إياها بـ"الفخ الاستراتيجي".
وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت هيئة البث أن وزارة المالية الإسرائيلية ناقشت خلال الأيام الأخيرة إمكانية تجاوز ميزانية الدولة لعام 2025 لزيادة ميزانية الدفاع. وتابعت: "خلال هذه المناقشات، طالب سموتريتش بأن تشمل الزيادة في الميزانية 3 مليارات شيكل (نحو 875 مليون دولار) للاحتياجات الإنسانية في غزة".
وتابعت هيئة البث وقتها: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا المال مخصصاً لإنشاء ما أطلق عليه الوزير ’مدينة إنسانية’، أو أنه موجّه لآلية المساعدات الإنسانية، وهو أمر يعتمد على قرارات الكابينت بشأن استمرار العمليات في غزة".
ورداً على تقرير الهيئة، اعتبر أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أن "سموتريتش ينوي تحويل 3 مليارات شيكل لحماس، في حين أن شاحنات المساعدات في غزة تسير إلى جانب مقاتلينا، مما يعرضهم للخطر". وأضاف على إكس: "يجب أن يتوقف هذا الجنون، تمويل الإرهاب خيانة لمواطني إسرائيل وجنودنا".
بدوره، تساءل بيني غانتس زعيم حزب "أزرق- أبيض" على منصة إكس: "هل هذا هو حلكم؟ أن تأخذوا من جيب المواطنين في إسرائيل مليارات الشواكل، من التعليم، من السكن، من الطب لأطفالنا، لكي توزعوا مساعدات لسكان غزة؟".
وفي ظل التجويع الإسرائيلي الممنهج ضد الفلسطينيين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن 853 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع خلال 10 أيام، من أصل نحو 6 آلاف شاحنة كان يجب أن تدخل لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات.
ومؤخراً، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفاً الوضع الإنساني في القطاع بـ"غير المسبوق في مستويات الجوع واليأس".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي 61 ألفاً و158 شهيداً فلسطينياً و151 ألفاً و442 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.