وتشير المنظمات إلى أن العلاقة المتوترة تقليدياً مع السلطات الإسرائيلية ازدادت سوءاً منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجاء في الرسالة أن السلطات الإسرائيلية رفضت عشرات الطلبات المقدّمة من منظمات إنسانية لإدخال إمدادات منقذة للحياة إلى غزة، مبررة الرفض بأن تلك المنظمات "غير مخوّلة بتسليم المساعدات".

وأوضحت الرسالة، التي وقعتها منظمات دولية من بينها أوكسفام وأطباء بلا حدود، أن شهر يوليو/تموز وحده شهد رفض ما لا يقل عن 60 طلباً لإدخال المساعدات.

وفي مارس/آذار الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية لوائح جديدة تنظم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة مع الفلسطينيين.

وتتضمن هذه القواعد تحديثاً لآليات التسجيل والحفاظ على الوضع القانوني داخل إسرائيل، بالإضافة إلى شروط جديدة تتيح للسلطات رفض طلبات التسجيل أو إلغاءها، وخاصة إذا اعتُبرت المنظمة منكرة للطابع الديمقراطي لإسرائيل أو داعمة لحملات نزع الشرعية عنها.