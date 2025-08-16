سياسة
خلال يومين.. مقتل ما لا يقل عن 320 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة في باكستان
تسببت الأمطار الغزيرة في شمال باكستان بمقتل ما لا يقل عن 320 شخصاً خلال الـ48 ساعة الماضية، وفق آخر حصيلة صادرة عن السلطات اليوم السبت.
وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى أكثر من 600 شخص منذ بدء الموسم الماطر في أواخر يونيو/حزيران.

وجاء أكبر عدد من الضحايا في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية المحاذية لأفغانستان، التي سجلت وحدها 307 وفيات، حسب ما أفادت به هيئة إدارة الكوارث المحلية، فيما تتواصل عمليات البحث لانتشال الجثث المطمورة تحت الركام.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، تحطمت طائرة هليكوبتر تحمل إمدادات إغاثة للمتضررين من الفيضانات في منطقة باجور القريبة من الحدود الأفغانية، ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الخمسة.

وقال مسؤولو الإنقاذ إنه جرى نقل أكثر من ألفي شخص في منطقة سوات إلى مناطق أكثر أماناً، بعد أن فاضت أنهار على جانبيها.

وشهدت باكستان خلال الأسابيع القليلة الماضية هطول أمطار أكثر من المعتاد خلال موسم الأمطار الحالي، ما أدى إلى تجريف المياه للطرق والمباني وتفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق المتضررة.

مصدر:TRT Arabi
