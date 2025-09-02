وفجر الأربعاء، أفاد مصدر بمستشفيي العودة وشهداء الأقصى باستشهاد 5 فلسطينيين إثر استهداف إسرائيلي لخيمة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، استشهاد 13 مواطناً بينهم 3 أطفال جراء المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة، وهو أكبر عدد يسجَّل في يوم واحد منذ بداية حرب الإبادة على القطاع، ليرتفع العدد الإجمالي لشهداء التجويع إلى 361 شهيداً، بينهم 130 طفلاً.

وحذرت الوزارة من تسارع تداعيات كارثة التجويع، مشيرةً إلى نقص حاد في الإمدادات الغذائية والطبية يعوق التعامل مع الأزمة المتفاقمة.

واستُشهد 185 فلسطينياً جراء التجويع في أغسطس/آب وحده، مع تشديد الحصار الإسرائيلي وتقييد وصول المساعدات، كما استُشهد 70 شخصاً بينهم 12 طفلاً منذ إعلان الأمم المتحدة رسمياً في 22 أغسطس/آب الماضي انتشار المجاعة بمحافظة غزة، والتحذير من امتدادها إلى دير البلح وخان يونس خلال أسابيع قليلة.