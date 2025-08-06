جاء ذلك في تصريح له خلال زيارته قرية ود النورة بولاية الجزيرة (وسط)، التي شهدت مجزرة على يد قوات الدعم السريع في يونيو/حزيران 2024، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال البرهان، وهو أيضاً قائد الجيش: "زيارتي للقرية تأتي وفاء بوعد سابق قطعته لجرحى المنطقة، وواجباً مستحقاً لعزاء ومواساة أُسَر الشهداء".

وأضاف: "نجدد العهد مع الشهداء بالمضي قدماً في دحر الميليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع) والمرتزقة حتى تطهير آخر شبر بدارفور".

وتابع: "لن نضع السلاح إلا باستئصال هذا التمرد والعدوان الغاشم".

وفي 7 يونيو/حزيران 2024 قالت الخارجية السودانية إنّ قوات الدعم السريع ارتكبت "مجزرة" في قرية ود النورة بقتلها 180 من سكان القرية. وعادةً ما تنفي قوات الدعم السريع ارتكابها مجازر بحق مدنيين.