وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أمس الاثنين، أنه وقّع أمراً تنفيذياً يمدد تعليق الرسوم الجمركية على الصين لمدة 90 يوماً إضافية. وأضاف ترمب: "ستبقى جميع عناصر الاتفاق الأخرى كما هي".

وكان من المقرر أن تنتهي المهلة السابقة عند الساعة 12:01 اليوم الثلاثاء.

بدورها قالت وزارة التجارة الصينية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها ستعلق الرسوم الجمركية الإضافية على البضائع الأمريكية لمدة 90 يوماً أخرى.

وأضافت أنها ستحافظ على رسومها الجمركية على البضائع الأمريكية بنسبة 10%، وستتخذ إجراءات لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تواجه المنتجات الأمريكية.

وكان ترمب قد طالب الصين، يوم الأحد، بمضاعفة مشترياتها من فول الصويا الأمريكي أربع مرات، لكن الأمر التنفيذي لم يتضمن أي ذكر لأي مشتريات إضافية.

وجاء في قرار ترمب: "تواصل الولايات المتحدة إجراء مناقشات مع جمهورية الصين الشعبية لمعالجة عدم وجود معاملة بالمثل في علاقتنا الاقتصادية وما ينتج عنها من مخاوف تتعلق بالأمن القومي والاقتصادي".