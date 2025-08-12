سياسة
2 دقيقة قراءة
قبيل ساعات من انتهائها.. واشنطن وبكين تعلنان تمديد هدنة الرسوم الجمركية 90 يوماً
أعلنت الولايات المتحدة والصين تمديد تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً إضافية، تمهيداً لمفاوضات تجنّب البلدين تصعيد الحرب التجارية بينهما.
قبيل ساعات من انتهائها.. واشنطن وبكين تعلنان تمديد هدنة الرسوم الجمركية 90 يوماً
تفرض واشنطن رسوما بـ 30% على الواردات الصينية بينما تفرض الصين 10% على الواردات الأمريكية / AP
منذ 15 ساعات

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أمس الاثنين، أنه وقّع أمراً تنفيذياً يمدد تعليق الرسوم الجمركية على الصين لمدة 90 يوماً إضافية. وأضاف ترمب: "ستبقى جميع عناصر الاتفاق الأخرى كما هي".

وكان من المقرر أن تنتهي المهلة السابقة عند الساعة 12:01 اليوم الثلاثاء.

بدورها قالت وزارة التجارة الصينية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها ستعلق الرسوم الجمركية الإضافية على البضائع الأمريكية لمدة 90 يوماً أخرى.

وأضافت أنها ستحافظ على رسومها الجمركية على البضائع الأمريكية بنسبة 10%، وستتخذ إجراءات لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تواجه المنتجات الأمريكية.

وكان ترمب قد طالب الصين، يوم الأحد، بمضاعفة مشترياتها من فول الصويا الأمريكي أربع مرات، لكن الأمر التنفيذي لم يتضمن أي ذكر لأي مشتريات إضافية.

وجاء في قرار ترمب: "تواصل الولايات المتحدة إجراء مناقشات مع جمهورية الصين الشعبية لمعالجة عدم وجود معاملة بالمثل في علاقتنا الاقتصادية وما ينتج عنها من مخاوف تتعلق بالأمن القومي والاقتصادي".

اختيارات المحرر

وأضاف: "من خلال هذه المناقشات، تواصل (الصين) اتخاذ خطوات مهمة نحو معالجة الترتيبات التجارية غير المتبادلة ومعالجة مخاوف الولايات المتحدة المتعلقة بالمسائل الاقتصادية ومسائل الأمن القومي".

ويمنع الأمر التنفيذي ارتفاع الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 145%، في حين كانت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية سترتفع إلى 125%، وهي معدلات من شأنها أن تؤدي إلى حظر تجاري فعلي.

لكن القرار الأخير، يبقي الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية عند 30% بينما تفرض الصين 10% على الواردات الأمريكية.

وكان الجانبان أعلنا في مايو/أيار الماضي، هدنة في نزاعهما التجاري بعد محادثات في لأول مرة في جنيف، واتفقا على فترة 90 يوما للسماح بإجراء مزيد من المحادثات.

واجتمع الطرفان مرة أخرى في استوكهولم أواخر يوليو/تموز الماضي، لكنهما لم يعلنا عن اتفاق لتمديد المهلة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن لديها مقومات التوصل إلى اتفاق مع الصين وإنه "متفائل" إزاء طريق للمضي قدماً.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us