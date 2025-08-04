وأفاد ترمب في تصريحات بولاية بنسلفانيا مساء الأحد، بأن واشنطن تريد أن يحصل الناس في غزة على الطعام، مؤكداً أن بلاده هي الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك حقاً وتوفر المال لهذا الغرض، على حد قوله.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 6 فلسطينيين نتيجة الجوع، ليرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة في القطاع إلى 175 شهيداً، بينهم 93 طفلاً.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية باستشهاد 56 فلسطينياً في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز توزيع المساعدات، مما يرفع حصيلة الشهداء بنيران وقصف قوات الاحتلال منذ فجر الأحد إلى 92 شهيداً.