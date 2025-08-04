وأفاد ترمب في تصريحات بولاية بنسلفانيا مساء الأحد، بأن واشنطن تريد أن يحصل الناس في غزة على الطعام، مؤكداً أن بلاده هي الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك حقاً وتوفر المال لهذا الغرض، على حد قوله.
في السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 6 فلسطينيين نتيجة الجوع، ليرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة في القطاع إلى 175 شهيداً، بينهم 93 طفلاً.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية باستشهاد 56 فلسطينياً في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز توزيع المساعدات، مما يرفع حصيلة الشهداء بنيران وقصف قوات الاحتلال منذ فجر الأحد إلى 92 شهيداً.
ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، إذ شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".
وخلَّفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.