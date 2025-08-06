وأكد الرئيس أردوغان، خلال مشاركته في الندوة الدولية للآثار ومعرض العصر الذهبي للآثار بمكتبة بشتبه الوطنية في أنقرة، أنه منذ عام 2002، نجحت تركيا في استعادة 13291 قطعة أثرية إلى أرض الوطن، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لحماية التراث الثقافي.

وقال الرئيس التركي: "خبراؤنا سيكتشفون أولاً كل شبر من بلادنا، ثم سيتجهون إلى كل موقع وطأته أقدام الأتراك، لتوثيق تراثنا الثقافي بدقة".