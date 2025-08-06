وأكد الرئيس أردوغان، خلال مشاركته في الندوة الدولية للآثار ومعرض العصر الذهبي للآثار بمكتبة بشتبه الوطنية في أنقرة، أنه منذ عام 2002، نجحت تركيا في استعادة 13291 قطعة أثرية إلى أرض الوطن، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لحماية التراث الثقافي.
وقال الرئيس التركي: "خبراؤنا سيكتشفون أولاً كل شبر من بلادنا، ثم سيتجهون إلى كل موقع وطأته أقدام الأتراك، لتوثيق تراثنا الثقافي بدقة".
ويستضيف المجمع الرئاسي التركي الندوة التي تجمع أكثر من 250 باحثاً، من بينهم 29 خبيراً دولياً. ويشارك في تقديم الأبحاث 33 أكاديمياً، بينهم 17 من خارج البلاد، إلى جانب مديري أعمال التنقيب من مختلف أنحاء تركيا.
وتتضمن الفاعلية افتتاح معرض "العصر الذهبي لعلم الآثار"، الذي يضم 485 قطعة أثرية من مدن قديمة، تُعرض لأول مرة للجمهور.
ومن أبرز معروضات المعرض تمثال الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس المصنوع من البرونز، الذي أُعيد إلى تركيا بعد غياب دام 65 عاماً.