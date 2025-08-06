تركيا
اعتقلت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، مشتبهاً به تسبب في اشتعال سجادة داخل مسجد آيا صوفيا الكبير بمدينة إسطنبول.
وذكرت إدارة شرطة إسطنبول عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي أن المشتبه به "م.غ" جرى تحديد هويته واعتقاله بعد أن تسبب في اندلاع حريق بسجادة داخل جامع آيا صوفيا الكبير بتاريخ 11 يوليو/تموز عند الساعة 23:50، إثر حرقه كتاباً.

وأضاف البيان أن المشتبه به جرى توقيفه وأُحيل إلى السلطات القضائية التي أصدرت قراراً باعتقاله في 13 يوليو/تموز الماضي.

من جهة أخرى، سُجِّل الحادث بواسطة كاميرات المراقبة داخل الجامع، إذ تُظهر اللقطات المشتبه به وهو يشعل النار في كتاب بجانب الحائط، ثم اندلاع النيران في السجادة، ليغادر المكان بعدها.


مصدر:TRT Arabi
