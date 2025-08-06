وذكرت إدارة شرطة إسطنبول عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي أن المشتبه به "م.غ" جرى تحديد هويته واعتقاله بعد أن تسبب في اندلاع حريق بسجادة داخل جامع آيا صوفيا الكبير بتاريخ 11 يوليو/تموز عند الساعة 23:50، إثر حرقه كتاباً.

وأضاف البيان أن المشتبه به جرى توقيفه وأُحيل إلى السلطات القضائية التي أصدرت قراراً باعتقاله في 13 يوليو/تموز الماضي.