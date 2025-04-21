أخبار العالم
2 دقيقة قراءة
الصين تحذّر من صفقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى "على حسابها" وتتوعد بـ"إجراءات مضادة"
أعربت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، عن معارضتها الشديدة لأي صفقات تجارية تُبرم بين الولايات المتحدة ودول أخرى على حساب مصالح بكين، مؤكدة استعدادها لاتخاذ "إجراءات مضادة حازمة ومتبادلة" في حال تنفيذ مثل هذه السياسات.
الصين تحذّر من صفقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى "على حسابها" وتتوعد بـ"إجراءات مضادة"
الصين تعارض عقد أي صفقات بين أمريكا ودول أخرى على حسابها / Public domain
21 أبريل 2025

وأكدت الوزارة في بيان أن الصين تحترم حق جميع الأطراف في تسوية خلافاتها الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة عبر الحوار والتشاور المتكافئ، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للمساس بمصالحها.

وجاء الموقف الصيني رداً على تقارير أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كانت تستعدّ للضغط على عدد من الدول لتقليص تعاملاتها التجارية مع الصين، مقابل منحها إعفاءات جمركية أو تخفيضات في الرسوم. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن هذه الخطط تضمنت أيضاً تهديداً بفرض عقوبات مالية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في تعليقه على هذه التقارير: "أساءت الولايات المتحدة استخدام الرسوم الجمركية ضد جميع شركائها التجاريين تحت ذريعة تحقيق ما يسمى بالتكافؤ، وأجبرت الجميع على الدخول في مفاوضات ’التعريفات الجمركية المتبادلة’ وفقاً لشروطها".

وشدد المتحدث على أن "الصين تملك الإرادة والقدرة على حماية حقوقها ومصالحها الاقتصادية"، وهي مستعدة لتعزيز التضامن مع مختلف الأطراف المتضررة من السياسات الأمريكية أحادية الجانب.

وكان الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير قد صرّح في وقت سابق من هذا الشهر بأن ما يقرب من 50 دولة تواصلت مع الإدارة الأمريكية لمناقشة الرسوم الإضافية التي فرضها ترمب، والتي طالت عشرات الدول منذ إعلانها في الثاني من أبريل/نيسان الجاري، باستثناء تلك الموجهة تحديداً إلى الصين.

وفرضت الولايات المتحدة في 2 أبريل/نيسان الجاري رسوماً جمركية بنسبة 34% على الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 20% كانت قد فُرضت خلال الشهرين الماضيين. وردّت بكين بالمثل، بفرض رسوم 34% على الصادرات الأمريكية.

ولم يتأخر الرد الأمريكي، إذ فرضت واشنطن رسوماً إضافية بنسبة 50%، ما رفع إجمالي النسبة المفروضة إلى 104%. وردّت الصين من جانبها برفع الرسوم على البضائع الأمريكية إلى 84%، قبل أن يعاود الرئيس ترمب فرض رسوم إضافية وصلت بإجمالي النسبة إلى 125%.

وفي بيان لاحق، أوضح البيت الأبيض أن نسبة الرسوم الأخيرة تشمل فقط التعريفات المتبادلة، فيما يصل إجمالي معدل التعريفة الجمركية المفروضة على الصين إلى 145% عند احتساب الرسوم الإضافية المتعلقة بأزمة مخدر الفنتانيل.

والجمعة الماضي، أعلنت الحكومة الصينية رفع الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة إلى 125%، وسط تصاعد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us