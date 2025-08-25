One basketball card wey feature NBA legends Michael Jordan and Kobe Bryant don sell for $12.932 million for auction house for Texas, US. Dis na di most expensive sports card wey dem don ever sell.
Heritage Auctions for Dallas announce for di US social media platform X on Sunday say di 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs card break record for Saturday Summer Platinum Night Sports Auction.
"Bids for di 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Michael Jordan & Kobe Bryant #DL-KM Signed rise like di players wey dey di card until e reach $12,932,000," na wetin di auction house tok.
Di card get di portraits, autographs, and NBA jersey logo patches of di two basketball legends. E be di only dual Logoman card wey feature Jordan and Bryant, and Jordan own jersey patch na special gold variant.
Dis transaction pass di previous NBA card record of $5.2 million by more than double, and e small pass di former sports card auction record wey di 1952 Topps Mickey Mantle card set when dem sell am for $12.6 million for 2022.
Di Jordan-Bryant card now be di second-highest priced sports memorabilia item for history, after Babe Ruth 1932 World Series jersey wey dem sell for $24.12 million for 2024.
Di person wey buy di card never gree make dem reveal im name.
Jordan na di player wey many people dey call di greatest NBA player ever, as e win six championships. Bryant too na another basketball legend wey win five titles before e die for January 2020 for helicopter crash.