BIZNESS AN TEKNOLOJI
1 minit wey yu go read
Nigeria billionaire Dangote sign deal wit Ethiopia to build $2.5bn fertiliser plant
Di plant wey dem go launch for di site soon, go get di capacity to produce up to three million metric tonnes of fertiliser every year, di Ethiopian prime minister tok.
Nigeria billionaire Dangote sign deal wit Ethiopia to build $2.5bn fertiliser plant
Di project go make Ethiopia big fertilizer producer for di world. / Others
29 Ogost 2025

Ethiopia don sign agreement wit one unit of Nigeria Dangote Group to build $2.5 billion fertiliser factory, Prime Minister Abiy Ahmed tok dis one for Thursday for im post for social media platform X.

Abiy tok say di deal wey dem sign wit Dangote Group, wey Africa richest man, Aliko Dangote, own, go make Ethiopia join di big fertiliser producers for di world.

Di factory, wey dem go soon start work for di site, get capacity to produce up to 3 million metric tonnes of fertiliser every year, di prime minister tok.

Africa dey currently import over 6 million metric tonnes of fertiliser every year, na wetin Reuters news agency report.

Recommend

‘Reliable supply’

“Dis project go create work for di people wey dey here, e go make sure say our farmers go dey get fertiliser wey dem need, because dem don dey face wahala for long, and e go be big step for our journey to food independence,” Abiy tok.

For June, di Nigerian billionaire bin tok say Africa go fit produce di fertiliser wey e need by itself within 40 months, based on di expansion wey dem dey plan for im $2.5 billion factory for Lagos, Nigeria commercial hub.

Explore
Turkey dey di best position to cool Israel-Iran wahala
How Turkey bond with Djibouti dey drive Horn of Africa economy
Turkey made fighter jet KAAN don earn global trust
Israeli police raid foreign TV crews, dem seize TRT equipment
Trump cut short visit to G7 as tension with Iran dey grow
Trump block Israel plan to kill Iran Supreme Leader, US officials tok
How Vishwash Kumar Ramesh escape death for Air India crash
Iran dey use 'new methods' wey make Israeli defence systems target each oda
Trump dey consider banning more African kontris from US entry
Wahala between Israel and Iran make oil and gold price rise
Wetin dey happen for Côte d'Ivoire afta dem remove some election candidates
Wetin you need sabi about di attacks wey Israel do for Iran
Plane wey dey go London with 242 passengers crash for Ahmedabad
China go comot trade tariff for African kontris
Shey China really 'ban' rare-earth exports?
Check out small sample of TRT Global! Share your feedback!
Contact us