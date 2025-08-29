Ethiopia don sign agreement wit one unit of Nigeria Dangote Group to build $2.5 billion fertiliser factory, Prime Minister Abiy Ahmed tok dis one for Thursday for im post for social media platform X.

Abiy tok say di deal wey dem sign wit Dangote Group, wey Africa richest man, Aliko Dangote, own, go make Ethiopia join di big fertiliser producers for di world.

Di factory, wey dem go soon start work for di site, get capacity to produce up to 3 million metric tonnes of fertiliser every year, di prime minister tok.

Africa dey currently import over 6 million metric tonnes of fertiliser every year, na wetin Reuters news agency report.