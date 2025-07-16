Тревожный звонок

Сын главы азербайджанской диаспоры Урала был задержан вечером 15 июля в Екатеринбурге. По информации местных изданий со ссылкой на источники в правоохранительных органах, это может быть связано с инцидентом, произошедшим 1 июля во время ареста его отца Шахина Шыхлински.

Так, судя по видео, опубликованным в СМИ, Мутвалы был за рулем «Гелендвагена», когда на них напали силовики. Полицейская машина перегородила дорогу на пешеходном переходе, после чего ОМОНовцы выскочили на проезжую часть и открыли двери внедорожника. Мутвалы немного сдал назад. В результате один из спецназовцев задел открытую дверь авто и упал.

По данным СМИ, Шыхлинскому-младшему вменяется ч. 1 ст. 318 УК РФ — «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Эта статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы либо штраф до 200 тыс. рублей.

Баку внимательно следит за ситуацией. Дело Шыхлинского — лишь часть более широкой картины. В Воронеже — масштабные рейды и задержания азербайджанцев, полиция также пришла с обысками к бизнесмену Юсифу Халилову. В Москве — массовые задержания на Мытищинском рынке. В Петербурге — депортации нескольких азербайджанцев.

«Такого в истории двусторонних отношений еще не было. Конечно, случались периоды напряженности и сближения, но столь радикальных действий в отношении азербайджанцев, проживающих в России, я не припоминаю», — говорит TRT на русском политолог Ильгар Велизаде.

Это уже не отдельные эпизоды, а устойчивая тенденция, подчеркивает эксперт. И все это создает для азербайджанского бизнеса в России все более неблагоприятные условия: «Люди, которые пока живут своей обычной жизнью, уже начинают задумываться: а не пора ли искать другое место для жизни? Если все будет продолжаться в том же духе, то закономерным процессом станет массовый отток жителей».

По его словам, полного разрыва между странами ожидать не стоит: есть взаимная потребность в рынках, логистике, транспорте. Но переориентация азербайджанского бизнеса, особенно экспортно-ориентированного, неизбежна. Война или острая конфронтация между странами вряд ли возможна, но охлаждение и сведение диалога к минимуму — вполне вероятно.

Передел влияния

Причина ужесточения действий силовиков лежит в политической плоскости, говорит TRT на русском директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов. Отдельные «кремлевские башни» так и не пришли к единому пониманию, как действовать в новых геополитических реалиях. Силовой блок выбрал тактику откровенно бандитского давления на диаспоры.

«Передел ресурсов идет полным ходом. То, что мы наблюдаем сейчас, пугающе напоминает Россию 90-х: тогда с помощью силовиков и криминала одни отнимали бизнес и имущество у других — в интересах тех, кто приходил к власти. Сейчас — та же логика, только с другими исполнителями», — отмечает эксперт.

Силовики стали группировкой в структуре власти, действуют так, как умеют — силой. «И им совершенно все равно, как это скажется на отношениях с Азербайджаном. Внешняя политика их не интересует, ответственности за нее они не несут. Им важны только активы, контроль и влияние. В результате можно сказать, что именно они сейчас контролируют значительную часть российских ресурсов и управленческих решений», — указывает Ризван Гусейнов.

На фоне этой внутренней борьбы российско-азербайджанские отношения приносятся в жертву. И не только они — под ударом и связи с Казахстаном, и вообще со многими странами постсоветского пространства, продолжает собеседник агентства: «Россия практически везде растеряла нормальные рабочие отношения — сплошной фронт недоверия и напряженности».

На этом фоне попытки надавить на азербайджанский бизнес, диаспору, товары — выглядят как откровенная глупость, считает Гусейнов: «Это не изменит позицию официального Баку. Россия, по всей видимости, уже стратегически проиграла на Южном Кавказе — и теперь мстит. Но мстит не по адресу: простым азербайджанцам, их бизнесу и общественным лидерам в самой России».

Велизаде, в свою очередь, подчеркивает, что надежда на то, что здравый смысл возьмет верх, пока еще остается. Есть шанс, что логика и расчет победят эмоции. И стороны все-таки найдут приемлемое для всех решение.

«Но пока мы наблюдаем обратное, — констатирует он. — Ситуация в России нагнетается и в первую очередь силовыми структурами. Массовая информационная поддержка со стороны СМИ лишь усиливает напряжение. И в этих условиях говорить о каком-либо потеплении в азербайджано-российских отношениях просто не приходится».