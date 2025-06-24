ПОЛИТИКА
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Лондон готовится к войне
В новой стратегии нацбезопасности Лондон признал необходимость готовиться к угрозе нападения на территорию страны — впервые за последние десятилетия
Лондон готовится к войне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / AP
24 июня 2025 г.

Правительство Великобритании предупредило, что страна должна быть готова к прямой угрозе своей территории. Об этом говорится в обновленной стратегии национальной безопасности, представленной премьер-министром Киром Стармером.

«Впервые за много лет мы должны активно готовиться к возможности прямой угрозы для территории Великобритании, которая может возникнуть в условиях войны», — говорится в тексте документа.

В предисловии к стратегии Стармер отмечает, что на территории Великобритании действуют «враждебные государства». Главной угрозой названа Россия, а также кибератаки, диверсии, ядерный шантаж и опасность для подводной инфраструктуры со стороны российских судов.

Отдельно упоминается Иран, как еще один источник угроз. В документе указывается на тесное сотрудничество Тегерана с Москвой.

В стратегии подчеркивается, что «враги Великобритании» уже закладывают основы будущих конфликтов, в которых смогут атаковать ключевые системы — от электроснабжения до логистических цепочек.

Документ опубликован на фоне ранее представленного оборонного обзора, в котором рекомендовано увеличить оборонные мощности.

В тот же день премьер Кир Стармер пообещал достичь к 2035 году цели НАТО по военным расходам на уровне 5% от ВВП.

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