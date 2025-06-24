Президент США Дональд Трамп заявил, что получил личное сообщение от генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в котором тот высоко оценил его роль в переговорах по увеличению военных расходов стран — членов альянса.

Сообщение, опубликованное Трампом в социальной сети Truth Social, содержит благодарность от Рютте: «Это было непросто, но мы добились, чтобы все они подписались на 5% [ВВП на оборону]! Дональд, вы привели нас к действительно важному моменту для Америки и Европы и всего мира. Вы достигнете того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за десятилетия. Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет ваша победа».

В преддверии саммита НАТО в Гааге, проходящего 24–25 июня, Рютте предложил увеличить оборонные расходы стран альянса с нынешних 2 до 3,5% ВВП. Дополнительно предполагается направлять 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры, военной промышленности и инвестиции, связанные с безопасностью. Таким образом, к 2035 году планируется выйти на совокупный показатель в 5% ВВП.

Трамп с начала своего второго президентского срока неоднократно поднимал вопрос о перераспределении военной нагрузки внутри НАТО. Он требовал, чтобы все страны альянса увеличили оборонные расходы до 5% ВВП и взяли на себя большую ответственность за безопасность Европы.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о разногласиях внутри НАТО. Премьер-министр Испании Педро Санчес направил Рютте письмо, в котором заявил, что не поддержит увеличение оборонного бюджета до 5% ВВП. Его позицию поддержал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявивший, что Братислава будет самостоятельно решать, как именно повышать расходы на оборону.