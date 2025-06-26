Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обогащенный уран Ирана исчез из поля зрения инспекторов. Речь идет о 400 кг урана, обогащенного до 60% — это уже близко к оружейному уровню.

«Мы не знаем, где находится этот уран, — признал Гросси. — С начала боевых действий мы полностью потеряли контроль».

Иранские власти утверждают, что уран переместили «для защиты» перед ударами США по ключевым объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент Дональд Трамп заявил, что американская операция с применением противобункерных бомб «уничтожила» ядерную программу Ирана. Однако утечка разведданных и заявления экспертов ставят это под сомнение, а слова Гросси только усиливают тревогу.

«Мы не занимаемся догадками, — подчеркнул Гросси. — Но Иран не показал нам, где находится уран. А по договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) он обязан это сделать».

Как передает CNN, спутниковые снимки и разведданные подтверждают, что Иран мог заранее предвидеть удары и успел эвакуировать чувствительные материалы. Представитель Палаты представителей Джим Хаймс отметил: «Если вы знаете, что США собираются нанести удар, вы уберете самое важное. И именно это сделал Иран».

Эксперт по ядерной политике Сина Тусси заявил изданию Newsweek, что Тегеран, скорее всего, еще до ударов рассредоточил оборудование и уран. «Война не остановила их ядерные амбиции, — сказал он. — Она, возможно, просто загнала их в тень».

Гросси настаивает на срочной встрече с иранскими властями. «Единственный способ все выяснить — немедленно возобновить инспекции», — заявил глава МАГАТЭ.

Пока этого не произошло, местонахождение урана остается неизвестным, что вновь поднимает вопрос о восстановлении иранской ядерной программы.