Иран успел вывезти почти весь запас своего высокообогащенного урана из хранилищ в Фордо до американского удара по иранским ядерным объектам, пишет The New York Times (NYT). Теперь точное местонахождение наиболее опасного ядерного материала Ирана остается неизвестным.

На следующий день после того, как президент Трамп заявил об «уничтожении» иранской ядерной программы, вице-президент Джей Ди Вэнс и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси поставили под сомнение оценки главы Белого дома.

«Мы точно не знаем, где находится это топливо», — сказал Вэнс в интервью ABC. «Но мы работаем над тем, чтобы это выяснить».

Речь идет об иранских запасах урана, обогащенного до 60% — этого достаточно для создания девяти или десяти ядерных боеголовок. Вэнс утверждает, что удары США серьезно подорвали потенциал Ирана по превращению этого топлива в оружие, однако не исключил, что часть компонентов была заранее эвакуирована.

Рафаэль Гросси подтвердил, что инспекторы МАГАТЭ в последний раз видели этот уран за неделю до начала атак Израиля и США. «Иран не скрывает, что они защитили этот материал», — заявил он CNN. Спутниковые снимки зафиксировали колонны грузовиков, покидающих ядерный объект Фордо за несколько дней до ударов. Предполагается, что с их помощью перевозились запасы урана и центрифуги.

Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн сообщили о серьезных разрушениях на объектах в Фордо, Натанзе и Исфахане — всех трех ключевых точках ядерной программы. По словам главы Пентагона, бомбы пробили толщу гор, уничтожив важную инфраструктуру. Тем не менее, израильская разведка считает, что объекты не были полностью разрушены.

Иран сохраняет жесткую позицию, обещая продолжить свою ядерную программу. Представители власти утверждают, что запасы защищены, знания сохранены, а решимость — укрепилась. «Даже если объекты уничтожены, игра не окончена», — заявил один из советников верховного лидера Ирана.

Аналитики полагают, что восстановление центрифуг может занять годы — если только Иран не построил скрытые мощности под землей. Инспекторы МАГАТЭ пока не могут вернуться в страну. Без инспекций и с отключенными камерами наблюдения остается только догадываться: где находится иранский уран — и как Тегеран планирует его использовать?





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