Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении ускорить переговоры с Ираном по его ядерной программе. Заявление опубликовано в его аккаунте в соцсети X.

Эммануэль Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. По его словам, он повторно потребовал немедленного освобождения граждан Франции — Сесиль Колер и Жака Пари.

«Их бесчеловечное содержание несправедливо. Я жду их возвращения во Францию», — написал Эммануэль Макрон.

Президент Франции также подчеркнул, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием и должен предоставить гарантии исключительно мирного характера своей ядерной программы.

Он заявил, что на фоне текущей напряженности все еще существует возможность избежать дальнейшей эскалации. Для этого, как отметил Эммануэль Макрон, Франция и ее европейские партнеры намерены ускорить уже начатые переговоры с Ираном.

«Я убежден, что существует путь для выхода из войны и избежания еще больших опасностей. Для этого мы ускорим переговоры, начатые Францией и ее европейскими партнерами с Ираном», — написал он.

Ранее, 20 июня, главы МИД Франции, Великобритании и Германии на переговорах в Женеве призвали Тегеран вернуться к диалогу с США по вопросу иранской ядерной программы.

Со своей стороны, иранская сторона заявила, что готова к возобновлению дипломатических шагов лишь при условии прекращения израильских ударов.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Вашингтон определит в течение двух недель, будет ли участвовать в военной операции Израиля против Ирана.