ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
2 мин чтения
Хаменеи готовит преемников
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опасается убийства в результате израильского удара и уже выбрал трех возможных преемников
Хаменеи готовит преемников
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи / Reuters
21 июня 2025 г.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опасается, что может быть убит в ходе израильской агрессии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди иранских чиновников.

По данным издания, Хаменеи уже определил трех потенциальных преемников. При этом, вопреки ожиданиям, в списке нет его сына Моджтабы Хаменеи, которого ранее считали основным кандидатом. Хотя Моджтаба имеет тесные связи с КСИР, верховный лидер выбрал других.

Собеседники NYT утверждают, что Хаменеи настолько обеспокоен угрозой убийства, что в последние дни не покидает укрепленного бункера. Он отключил все электронные каналы связи и общается с ближайшими командующими только через доверенное лицо. Кроме вопроса о преемнике, он подготовил альтернативные назначения на ключевые посты в случае гибели высших чиновников.

Издание отмечает, что иранский истеблишмент готовится к самым разным сценариям, включая прямое вмешательство США. Хаменеи, по информации NYT, стремится обеспечить быструю и контролируемую передачу власти. Ассамблее экспертов — органу, отвечающему за назначение верховного лидера, поручено в сжатые сроки выбрать одного из трех предложенных кандидатов.

Параллельно иранские власти заявили о диверсионной активности внутри страны. По их утверждению, на территории Ирана действуют израильские агенты и местные коллаборационисты, которые запускают беспилотники по объектам энергетики и обороны.

На этом фоне Министерство разведки Ирана издало срочные инструкции. Высокопоставленным чиновникам запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими электронными средствами связи. Руководителям предписано временно оставаться в подземных укрытиях.

По информации NYT, среди главных опасений Тегерана — убийство Хаменеи, удары по ключевой инфраструктуре, включая электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и плотины, а также возможное военное вмешательство США.

СвязанныеTRT Global - К Ирану приближаются американские бомбардировщики
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us