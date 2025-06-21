Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опасается, что может быть убит в ходе израильской агрессии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди иранских чиновников.

По данным издания, Хаменеи уже определил трех потенциальных преемников. При этом, вопреки ожиданиям, в списке нет его сына Моджтабы Хаменеи, которого ранее считали основным кандидатом. Хотя Моджтаба имеет тесные связи с КСИР, верховный лидер выбрал других.

Собеседники NYT утверждают, что Хаменеи настолько обеспокоен угрозой убийства, что в последние дни не покидает укрепленного бункера. Он отключил все электронные каналы связи и общается с ближайшими командующими только через доверенное лицо. Кроме вопроса о преемнике, он подготовил альтернативные назначения на ключевые посты в случае гибели высших чиновников.

Издание отмечает, что иранский истеблишмент готовится к самым разным сценариям, включая прямое вмешательство США. Хаменеи, по информации NYT, стремится обеспечить быструю и контролируемую передачу власти. Ассамблее экспертов — органу, отвечающему за назначение верховного лидера, поручено в сжатые сроки выбрать одного из трех предложенных кандидатов.

Параллельно иранские власти заявили о диверсионной активности внутри страны. По их утверждению, на территории Ирана действуют израильские агенты и местные коллаборационисты, которые запускают беспилотники по объектам энергетики и обороны.

На этом фоне Министерство разведки Ирана издало срочные инструкции. Высокопоставленным чиновникам запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими электронными средствами связи. Руководителям предписано временно оставаться в подземных укрытиях.

По информации NYT, среди главных опасений Тегерана — убийство Хаменеи, удары по ключевой инфраструктуре, включая электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и плотины, а также возможное военное вмешательство США.