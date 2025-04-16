В Омане прошли первые переговоры делегаций Ирана и США. Они договорились продолжить контакты 19 апреля, чтобы обсудить рамки возможного соглашения. Трамп стремится добиться крупного международного успеха до истечения 100 дней у власти, а Тегеран — снятия санкций.

Встретились поговорить

Встреча в Маскате, где делегации Тегерана и Вашингтона провели первые непрямые переговоры по иранской ядерной программе, должна была стать одной из самых напряженных за последние десять лет.

Президент США Дональд Трамп угрожал бомбардировками, если Иран не заключит сделку. Американская сторона накануне переговоров назвала три главных требования к Тегерану: ограничение ядерного потенциала, урегулирование ядерного досье и сворачивание военной активности на Ближнем Востоке.

У США и Ирана разные цели: президент Трамп спешит добиться большого успеха на международной арене до истечения 100-дневного срока правления, а Тегеран — скорейшего снятия американских санкций.

Делегацию США возглавил спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИДа Аббас Аракчи. Посредником между ними выступил министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.

Подробности переговоров раскрыл Аббас Аракчи. В интервью иранскому телевидению он рассказал, что в течение двух с половиной часов они провели с американской стороной четыре обмена мнениями, находясь при этом в разных помещениях и общаясь не напрямую, а через главу оманского МИД Бадра аль-Бусаиди.

По его словам, диалог прошел в спокойной атмосфере, без каких-либо угроз со стороны Вашингтона. Стороны договорились продолжить контакты 19 апреля, чтобы обсудить «общие рамки возможного соглашения между сторонами».

Стивен Уиткофф также назвал переговоры позитивными и конструктивными. Уже покидая встречу, главы американской и иранской делегаций смогли в течение нескольких минут пообщаться лично в присутствии Бадра аль-Бусаиди.

Однако о чем может пойти речь в будущем соглашении и насколько вероятно его подписание в ближайшее время, пока неизвестно.

Иран не готов к столкновению

Американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что Тегеран готов вернуться к уровням обогащения урана, предусмотренным ядерной сделкой 2015 года, но при условии, что США смягчат санкции в отношении Ирана, разморозят иранские активы и прекратят давить на покупателей иранской нефти в Китае.

Также издания сообщили, что на переговорах американцы не предлагали иранцам полностью отказаться от программы по обогащению урана, а настаивали только на том, что Иран не должен иметь возможности превращения своего ядерного материала в оружие.

Американские СМИ утверждают, что в Омане стороны не поднимали вопрос о ликвидации иранских ядерных объектов, а также связи Ирана с палестинским движением ХАМАС, ливанской шиитской «Хезболлой» и хуситами в Йемене.

Это даст возможность Тегерану во втором раунде переговоров поставить вопрос о возвращении к показателям обогащения урана, предусмотренным ядерной сделкой от 2015 года.

А Дональд Трамп, который в 2017 году вывел США из этого соглашения и подтолкнул Тегеран к активизации его ядерной программы, теперь должен корректировать свою жесткую позицию.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи изначально был против переговоров с Вашингтоном, однако его советники предупредили его о риске краха политической системы в стране, а также возможного к столкновения с США и Израилем, к чему Тегеран сейчас явно не готов.

Экономика Ирана переживает кризис: высокий уровень инфляции, девальвация риала, нехватка воды и электроэнергии явно не добавляют режиму прочности. На фоне сообщений о предстоящих переговоров с Вашингтоном валюта тут же подорожала на пять процентов.

Отношение меняется

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин считает, что в Тегеране стало меняться отношение к переговорам с Вашингтоном.

«Раньше за переговоры выступал лишь президент Масуд Пезешкиан, но он наталкивался на сопротивление аятоллы Хаменеи. Пока Тегеран настаивает на переговорах с помощью посредников, но не исключено, что ситуация может измениться и стороны выйдут на прямой диалог», — считает иранист.

Он подчеркивает, что это уникально для политики страны.

«Ощущается угроза внешнего давления, угроза возможной атаки со стороны Израиля или США по военным объектам и ядерным объектам Ирана, поэтому в Тегеране вынуждены действовать гибко», — уверен эксперт.

С 2015 года, когда Ирану разрешили обладать небольшими количествами обогащенного до 3,67% урана для гражданских нужд, ядерная программа страны значительно продвинулась. Теперь страна обогащает уран до 60%, при желании это позволяет разогнать его до уровня, необходимого для урана оружейного качества.

Али Хаменеи запретил обсуждать судьбу ракетной программы страны, рассматривая ее в качестве ключевого элемента системы сдерживания. Однако Тегеран готов пойти на символические уступки. Например, не вводить в эксплуатацию новые ракетные комплексы большой дальности или же не передавать свои технологии своим прокси в регионе.

Иран оказался в непростой ситуации: внутри страны консерваторы активно призывают «перевести ядерную программу на военные рельсы», но тогда отказ от диалога с Вашингтоном дал бы американской администрации повод критиковать Тегеран и говорить о его недоговороспособности, это бы в свою очередь развязало бы руки США, которые бы могли нанести военные удары.

Нельзя исключать, что на бомбардировки все равно может решиться Израиль, однако шансы, что Тель-Авив будет действовать в одиночку, все же существенно ниже, а Вашингтон пока решил дать шанс переговорам с иранскими властями.