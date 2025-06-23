ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Атака на столицу Украины
В ночь на 23 июня российские войска нанесли массированный удар по Киеву и другим регионам Украины, в результате чего погибли не менее восьми мирных жителей
Атака на столицу Украины
Пострадавшая от российской атаки в Киеве / ГСЧС Украины
23 июня 2025 г.

В ночь на 23 июня российские войска атаковали Киев и Киевскую область ракетами и беспилотниками. Известно о шести погибших в столице, сообщают местные власти и Офис генерального прокурора Украины. Еще 16 человек пострадали, в том числе 15-летняя девушка.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 19 пострадавших, из них восемь были госпитализированы. Один из подъездов жилого пятиэтажного дома в Шевченковском районе разрушен. Под завалами могут находиться люди, продолжается спасательная операция. В соседнем доме выбиты окна, сгорели припаркованные автомобили.

Удары также зафиксированы в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Дарницком районах. Повреждены жилые и частные дома, офисные здания, кафе, торговые павильоны и автомобили.

В Киевской области погибла одна мирная жительница, еще восемь человек ранены. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. При ликвидации последствий атаки травмы получили двое спасателей.

В Бориспольском районе загорелись два частных дома. В Белоцерковском районе повреждены частные и многоквартирные дома, разрушено здание гостиницы, в котором располагалось медицинское учреждение. В Бучанском районе повреждены четыре дома и три автомобиля.

В Бериславе Херсонской области в результате атаки российских беспилотников погиб один мирный житель, сообщили в региональной прокуратуре.

Поздно вечером 22 июня ВС РФ нанесли удар по Запорожской области. Без электроснабжения остались около пяти тысяч абонентов. По данным главы региона Ивана Федорова, к утру подачу электричества частично восстановили.

По информации командования Воздушных сил ВСУ, всего с вечера 22 июня по Украине было запущено 368 средств воздушного нападения. Среди них — 352 беспилотника, включая ударные «Шахеды» и дроны-имитаторы, 11 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23» и пять крылатых ракет «Искандер-К». Основным направлением удара стал Киев.

Украинские военные заявили, что удалось сбить пять крылатых и семь баллистических ракет, а также 146 дронов. Еще три ракеты и 193 беспилотника были «локационно потеряны».

«Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в шести локациях, а также падение обломков на 25 участках в Киеве и Киевской области», — говорится в заявлении ВСУ.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

СвязанныеTRT Global - Россия ударила по полигону ВСУ
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us