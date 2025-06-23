В ночь на 23 июня российские войска атаковали Киев и Киевскую область ракетами и беспилотниками. Известно о шести погибших в столице, сообщают местные власти и Офис генерального прокурора Украины. Еще 16 человек пострадали, в том числе 15-летняя девушка.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 19 пострадавших, из них восемь были госпитализированы. Один из подъездов жилого пятиэтажного дома в Шевченковском районе разрушен. Под завалами могут находиться люди, продолжается спасательная операция. В соседнем доме выбиты окна, сгорели припаркованные автомобили.

Удары также зафиксированы в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Дарницком районах. Повреждены жилые и частные дома, офисные здания, кафе, торговые павильоны и автомобили.

В Киевской области погибла одна мирная жительница, еще восемь человек ранены. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. При ликвидации последствий атаки травмы получили двое спасателей.

В Бориспольском районе загорелись два частных дома. В Белоцерковском районе повреждены частные и многоквартирные дома, разрушено здание гостиницы, в котором располагалось медицинское учреждение. В Бучанском районе повреждены четыре дома и три автомобиля.

В Бериславе Херсонской области в результате атаки российских беспилотников погиб один мирный житель, сообщили в региональной прокуратуре.

Поздно вечером 22 июня ВС РФ нанесли удар по Запорожской области. Без электроснабжения остались около пяти тысяч абонентов. По данным главы региона Ивана Федорова, к утру подачу электричества частично восстановили.

По информации командования Воздушных сил ВСУ, всего с вечера 22 июня по Украине было запущено 368 средств воздушного нападения. Среди них — 352 беспилотника, включая ударные «Шахеды» и дроны-имитаторы, 11 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23» и пять крылатых ракет «Искандер-К». Основным направлением удара стал Киев.

Украинские военные заявили, что удалось сбить пять крылатых и семь баллистических ракет, а также 146 дронов. Еще три ракеты и 193 беспилотника были «локационно потеряны».

«Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в шести локациях, а также падение обломков на 25 участках в Киеве и Киевской области», — говорится в заявлении ВСУ.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.