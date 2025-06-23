В воскресенье, 22 июня, российская армия нанесла ракетный удар по одному из учебных полигонов украинской армии. Об этом сообщили в командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. По их словам, благодаря своевременной реакции на сигнал воздушной тревоги удалось избежать масштабных потерь, однако имеются погибшие и раненые.

В украинской армии уточнили, что в результате атаки погибли трое военнослужащих, еще 14 получили ранения. Название полигона не раскрывается, но, по словам начальника управления коммуникаций командования Сухопутных войск полковника Виталия Саранцева, речь идет о временной площадке подготовки на юге страны. Он заявил в интервью «Украинской правде», что удар был нанесен ракетой «Искандер-М».

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что этот удар не является первым подобным случаем.

«Нужна полная ответственность», — заявил он, потребовав детального отчета о последствиях и обстоятельствах происшествия.

В свою очередь Министерство обороны России заявило, что удар был нанесен по военному полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области. По утверждению ведомства, цель была атакована в момент «наибольшего скопления личного состава противника». Минобороны РФ сообщило, что использовалась ракета «Искандер-М» с кассетной боевой частью.

Российская сторона утверждает, что в результате удара были уничтожены более 70 военнослужащих ВСУ, а также расчет системы ПВО, прикрывавший полигон, и дрон-перехватчик типа «Таран».

Это не первый случай удара по украинскому полигону. 20 мая российская армия атаковала стрельбище в Сумской области. Тогда, по данным Национальной гвардии Украины, погибли шесть военных, более 10 были ранены. Минобороны РФ заявляло, что удар был нанесен по лагерю подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ с применением комплекса «Искандер».

После майской атаки в Украине сообщили о начале служебного расследования. В Нацгвардии подчеркивали, что были разработаны инструкции для действий при воздушной угрозе, чтобы избежать скоплений личного состава.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.