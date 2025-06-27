ПОЛИТИКА
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Израиль заявил об уничтожении инфраструктуры «Хезболлы»
По югу Ливана прошла серия израильских авиаударов, основные цели — окрестности города эн-Набатия
Израиль заявил об уничтожении инфраструктуры «Хезболлы»
Дым на ливанской стороне недалеко от границы с Израилем, 21 ноября 2023 г. / Reuters
14 часов назад

Израильская авиация утром нанесла массированный удар по югу Ливана. Как сообщает Национальное агентство новостей Ливана, атаки затронули лесистую местность Али эт-Тахир, холмы Кефертебнит и район Верхней эн-Набатии.

По данным агентства, использовались вакуумные ракеты. В результате ударов произошли сильные взрывы. Примерно через десять минут израильские самолеты вернулись и нанесли повторный удар по тем же целям. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Армия Израиля заявила, что удары были направлены на инфраструктуру «Хезболлы» в районе холма Буфур. По ее утверждению, объект использовался для управления огнем и обороной и входил в состав крупной подземной сети. Израильская сторона назвала удар упреждающим и обвинила «Хезболлу» в попытке восстановить позиции в этом районе.

В заявлении израильской армии подчеркивается, что восстановление объекта нарушает прежние договоренности между Израилем и Ливаном.

«Мы не позволим возобновить его работу», — говорится в документе.

Несмотря на формальное перемирие, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, удары по югу Ливана продолжаются почти ежедневно. По данным ливанских источников, за это время Израиль нарушил режим прекращения огня около 3 тыс. раз. В результате погибли не менее 213 человек, еще 508 получили ранения.

Израильская армия частично выведена с юга Ливана, однако продолжает удерживать пять стратегических высот, захваченных в ходе осенних боев.

Боевые действия на границе начались 8 октября 2023 года и переросли в открытую войну 23 сентября 2024-го. По данным ливанских источников, с тех пор погибли более 4 тыс. человек, около 17 тыс. были ранены.

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