Спикер парламента Набих Берри заявил, что Ливан не будет вовлечен в войну между Ираном и Израилем. Об этом он сообщил в интервью местному телеканалу MTV News.

«Я уверен на 200%, что Ливан не вступит в войну. У нас нет в этом никакого интереса, и мы заплатили бы за это слишком высокую цену», — сказал Берри.

Он добавил: «Иран не нуждается в нас. Это Израилю нужна поддержка».

Заявление прозвучало на фоне обсуждений возможного участия движения «Хезболла» в поддержке Ирана в случае дальнейшей эскалации конфликта. Хотя «Хезболла» остается союзником Ирана, до настоящего момента движение не демонстрировало готовности к прямому вмешательству.

Ранее Специальный посланник США по Сирии Том Барак выступил с жестким предупреждением в адрес движения «Хезболла». По его словам, любое вмешательство со стороны движения в текущий конфликт будет «очень, очень, очень плохим решением».

«От имени президента Трампа могу сказать — это было бы крайне неосмотрительно», — заявил Барак, отвечая на вопрос о возможной роли движения.

США не уточнили, какие меры будут предприняты в случае вмешательства, однако подчеркнули, что любые действия «Хезболлы» будут расценены как серьезная эскалация.