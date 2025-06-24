Министерство внутренних дел Сирии объявило о задержании организатора теракта в церкви Мар Ильяс, который произошел 22 июня в районе Дувейла на востоке Дамаска. По данным МВД, нападение совершила группа, связанная с террористической организацией ДАЕШ.

Как сообщил представитель министерства Нуреддин аль-Баба, в результате расследования были установлены личности исполнителей. Один из них — смертник, второй — его сообщник, который скрылся с места происшествия. По данным властей, оба боевика не являются гражданами Сирии.

В ходе спецоперации сирийские силовики задержали одного из подозреваемых в районе Сайида Зейнаб. Он планировал новый теракт. На допросе задержанный сообщил о существовании четырех подпольных ячеек и тайников с боеприпасами.

Позднее был арестован и организатор нападения — сириец Абдул-Илах аль-Джумейли, известный как «пустынный эмир» ДАЕШ. Он родом из района Хаджар аль-Асвад в Дамаске. По информации МВД, Джумейли помог доставить исполнителей из пустынной зоны Холь в провинции Хомс в столицу.

По официальным данным Минздрава Сирии, в результате теракта погибли 25 человек, еще 63 получили ранения.

МИД Сирии возложил ответственность за атаку на ДАЕШ и подчеркнул необходимость сохранения национального единства. Нападение осудили многие страны, включая Турцию, Катар, Ирак, Иорданию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Испанию, Бельгию и Францию.