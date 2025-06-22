Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с терактом в церкви Мар-Элиас в Дамаске, который произошел сегодня (22 июня) и унес жизни не менее 20 человек. Террорист из запрещенной организации ДАЕШ открыл огонь внутри церкви, а затем взорвал себя, ранив еще 52 человека.

«Выражаем соболезнования семьям погибших и сирийскому народу в этом подлом нападении на церковь в Дамаске, желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Анкара расценила происшествие как попытку дестабилизировать страну. «Это нападение нацелено на усилия по установлению стабильности и безопасности в Сирии, направлено на нарушение общественного спокойствия и мира», — подчеркнули в МИД.

Турецкие власти выразили уверенность в способности нового сирийского руководства противостоять терроризму. «Мы полностью верим, что сирийское руководство и народ сохранят свое единство и сплоченность и будут решительно продолжать борьбу с террористическими организациями, которые хотят создать хаос в стране», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

«Турция продолжит быть рядом с Сирией и оказывать всестороннюю поддержку», — заявили в МИД.

Теракт произошел спустя несколько недель после того, как сирийское МВД объявило о ликвидации ячеек ДАЕШ в сельской местности близ Дамаска 26 мая. Во время рейда было изъято оружие легкого и среднего калибра.

Инцидент стал очередным вызовом для новых властей Сирии, пришедших к власти после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Асад, правивший страной почти 25 лет, бежал в Россию, что положило конец правлению партии Баас. В январе президентом переходного периода был объявлен Ахмед аш-Шара.