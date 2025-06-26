Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел пресс-конференцию по возвращении с саммита НАТО в Гааге. Он прокомментировал итоги встречи, подвел итоги переговоров с мировыми лидерами и подчеркнул позицию Турции по ключевым вопросам международной повестки.

По словам Эрдогана, участники саммита договорились увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП в течение 10 лет. Турция, по его словам, уже близка к достижению этой цели. Он вновь напомнил, что для достижения полной боеспособности необходимо снять все ограничения на торговлю вооружениями между союзниками и гарантировать участие всех членов НАТО, включая не входящих в ЕС, в европейских оборонных инициативах.

Президент подчеркнул, что война в Газе остается крупнейшей гуманитарной трагедией в регионе.

«Пока в Газе льется кровь, никто не может чувствовать себя в безопасности. Мы будем продолжать говорить об этом, даже если кого-то это раздражает», — заявил Эрдоган. Он отметил, что израильская агрессия должна быть остановлена, а достигнутое при посредничестве США и Ирана перемирие должно быть соблюдено.

Глава государства также провел двусторонние встречи с лидерами США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Румынии. Основной повесткой стали вопросы безопасности, иранско-израильское противостояние, гуманитарная ситуация в Газе и война в Украине.

Эрдоган сообщил, что Турция примет следующий саммит НАТО в 2026 году.

Отдельно он прокомментировал вопрос военного сотрудничества с США. Президент напомнил, что Турция не отказывается от участия в программе F-35 и ожидает возобновления переговоров. Он также заявил, что Анкара продолжит развивать собственную систему ПРО, включая СİPER, HİSAR и национальный истребитель KAAN: «Мы не просто ждем, когда кто-то продаст нам оружие. Мы создаем свое. И оно уже в воздухе».

По его словам, Турция продолжит бороться с терроризмом и с FETÖ: «Мы не позволим этой угрозе вернуться. Те, кто оправдывает FETÖ, окажутся в жалком положении».

Касаясь энергетических рисков в регионе, Эрдоган заявил, что не ожидает перекрытия Ормузского пролива. Он подчеркнул, что Турция уверенно движется к энергетической независимости: «Наша цель — стать экспортером и в ресурсах, и в технологиях. Даже слухи о прекращении поставок газа из Ирана не подтвердились».