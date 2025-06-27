ПОЛИТИКА
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ЕС не договорился по Украине
Саммит ЕС не смог принять итоговое заявление по Украине из-за позиции Венгрии, выступившей против начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз
ЕС не договорился по Украине
Орбан заблокировал поддержку вступления Украины / Reuters
17 часов назад

Саммит Европейского союза завершился без принятия итогового коммюнике по Украине. Как сообщили в Европейском совете, 26 стран ЕС поддержали проект заявления, однако Венгрия выступила против.

В итоговом проекте, который не был принят, содержалась формулировка о поддержке начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Документ также включал осуждение обстрелов украинской территории и обещание продолжить всестороннюю поддержку Киева.

Как отметили в Европейском совете, обсуждение вопроса будет продолжено на следующей встрече в октябре. В проекте заявления содержалось прямое приглашение Совету ЕС открыть переговорные разделы после выполнения всех условий со стороны Украины.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года и получила статус страны-кандидата в июне того же года. Чтобы начать переговоры о вступлении, необходимо единогласное согласие всех государств — членов Евросоюза.

Будапешт продолжает блокировать процесс. В мае Венгрия уже отменила двусторонние переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств.

Перед саммитом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что большинство участников консультативного референдума в стране выступили против вступления Украины в Евросоюз.

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