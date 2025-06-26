Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о победе противников вступления Украины в НАТО на полях саммита в Гааге. В интервью YouTube-каналу Patriota венгерский премьер отметил: большинство стран альянса не поддержали идею пригласить Киев в военный блок.

«Победили те, кто считает, что Украина не должна быть в НАТО и что ее не стоит приглашать или обсуждать. Я бы сказал, это победа. Но это лишь одно сражение, а не вся война», — отметил Орбан.

Он дал понять, что Венгрия также проголосовала против украинского членства в НАТО, уточнив, что это его личная цель.

«Украина не член НАТО, и моя задача — сделать так, чтобы так и осталось, — заявил он журналистам по прибытии на саммит. — НАТО не должно вмешиваться в дела Украины. Она, как и Россия, не входит в альянс».

Хотя участники саммита подтвердили готовность поддерживать оборону Киева, о членстве в НАТО публичных переговоров не шло — во всяком случае, не во время пресс-конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на саммит, но в качестве неформального гостя — он провел встречи с мировыми лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Однако на главную панельную сессию украинского лидера не пригласили, а в итоговом заявлении Украина упомянута лишь кратко, без обещаний по вступлению.

Орбан отметил, что это контрастирует с саммитом 2024 года в Вашингтоне, где путь Украины в НАТО называли «неизбежным». Он также подтвердил, что Будапешт выступает против вступления Украины в Европейский союз.

Несмотря на то что альянс договорился о значительном увеличении оборонных расходов — с 2% до 5% ВВП к 2035 году, — Орбан сосредоточился на экономических рисках. «Реальная угроза для Европы — это утрата конкурентоспособности, а не военная опасность», — отметил премьер.

Внутри страны Орбан активно продвигает антииукраинскую повестку и агитирует против ее евроинтеграции. Его позиция все ярче подчеркивает разногласия внутри НАТО.

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