Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, из российского плена были возвращены военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

«Большинство из них находились в плену с 2022 года», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, освобожденные украинские военнослужащие принимали участие в боях в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

О факте обмена заявили и в Министерстве обороны России. В ведомстве подтвердили, что договоренности были достигнуты 2 июня в Стамбуле.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа пленных из состава вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там также уточнили, что на данный момент российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается медицинская и психологическая помощь.

«Все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в профильных медицинских учреждениях Министерства обороны», — сообщили в ведомстве.

Второй раунд мирных переговоров между Россией и Украиной состоялся 2 июня в стамбульском дворце Чыраган. Стороны согласовали ряд гуманитарных решений, включая обмен ранеными, тяжело больными, а также пленными моложе 25 лет. Кроме того, была достигнута договорённость о передаче более 6 тысяч тел погибших.

Первый раунд переговоров прошел 16 мая в резиденции Долмабахче.